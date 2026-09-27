Dưa hấu hay đu đủ tốt hơn cho đường huyết?

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý dưa hấu và đu đủ vẫn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, nếu ăn với khẩu phần phù hợp và kết hợp đúng với các nhóm thực phẩm khác.

Trái cây chín chứa đường tự nhiên nhưng đi kèm chất xơ, nước và nhiều dưỡng chất khác. Điều này khiến cơ thể xử lý chúng khác với đường bổ sung trong kẹo, bánh quy hay nước ngọt, theo Verywell Health.

Các chuyên gia lưu ý dưa hấu và đu đủ vẫn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, nếu ăn với khẩu phần phù hợp và kết hợp đúng với các nhóm thực phẩm khác Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dưa hấu và đu đủ: Loại nào ít ảnh hưởng đường huyết hơn?

Dưa hấu và đu đủ đều cung cấp nước và chất xơ, có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế tốc độ đường huyết tăng sau ăn.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients năm 2019, cả hai loại quả đều chứa đường tự nhiên cùng chất xơ. Với khẩu phần phù hợp, người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải loại bỏ dưa hấu hay đu đủ khỏi thực đơn.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA), 155 g dưa hấu chứa khoảng 11,7 g carbohydrate, 9,6 g đường và 0,6 g chất xơ.

Trong khi đó, 165 g đu đủ cung cấp khoảng 18 g carbohydrate, 13 g đường và 3 g chất xơ.

Như vậy, đu đủ có nhiều carbohydrate và đường hơn ở khẩu phần trên nhưng đồng thời cung cấp nhiều chất xơ hơn. Điều quan trọng vẫn là lượng ăn thực tế và phản ứng đường huyết của từng người.

Đừng chỉ nhìn vào chỉ số GI

Một lý do khiến nhiều người e ngại dưa hấu là chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao.

Dưa hấu có GI khoảng 75, thuộc nhóm cao, trong khi đu đủ có GI khoảng 60, thuộc nhóm trung bình. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào GI thì chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của một khẩu phần thực phẩm lên đường huyết.

Dưa hấu có tải lượng đường huyết (GL) khoảng 5,6, còn đu đủ khoảng 5,5, đều thuộc nhóm thấp.

GI cho biết carbohydrate trong một loại thực phẩm có thể làm đường huyết tăng nhanh đến mức nào khi so sánh với một lượng carbohydrate tiêu chuẩn. Trong khi đó, GL còn tính đến lượng carbohydrate thực tế trong khẩu phần.

Vì vậy, một thực phẩm có GI cao vẫn có thể có GL thấp nếu khẩu phần chứa không nhiều carbohydrate.

Độ chín của trái cây, lượng chất xơ và những thực phẩm ăn cùng cũng có thể ảnh hưởng đến đáp ứng đường huyết.

Ăn trái cây thế nào để hạn chế tăng đường huyết?

Thay vì chỉ quan tâm dưa hấu hay đu đủ, người bệnh tiểu đường nên chú ý đến khẩu phần và cách kết hợp trong bữa ăn.

Ăn trái cây cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Một số lựa chọn có thể kết hợp với dưa hấu hoặc đu đủ gồm bơ đậu phộng, phô mai ít béo, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt hoặc sữa chua Hy Lạp ít béo.

Nên ưu tiên trái cây nguyên miếng thay vì nước ép vì nước ép thường chứa ít chất xơ hơn và dễ khiến một lượng lớn carbohydrate được tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, không có một loại trái cây duy nhất phù hợp với tất cả người bệnh tiểu đường. Người ăn nên kiểm soát khẩu phần và theo dõi đường huyết để biết cơ thể phản ứng thế nào với từng loại thực phẩm.