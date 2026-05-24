Dưa hấu và thanh long: Người giảm cân nên ưu tiên ăn loại nào?

Một trong những yếu tố quan trọng khi giảm cân là kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Xét về điểm này, dưa hấu có phần lợi thế hơn thanh long, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cả dưa hấu và thanh long đều là những lựa chọn rất tốt cho người muốn giảm cân ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Dưa hấu có lượng calo thấp hơn

Dưa hấu chứa khoảng 90 - 92% là nước nên lượng calo khá thấp. Trung bình 100 gram dưa hấu chỉ chứa khoảng 30 calo. Vì có nhiều nước nên khi ăn, dưa hấu tạo cảm giác no nhưng lượng calo nạp vào không quá cao.

Trong khi đó, thanh long thường chứa khoảng 60 calo trong 100 gram, tức cao hơn dưa hấu. Dù vậy, mức calo này vẫn được xem là tương đối thấp so với nhiều món ăn vặt hoặc đồ ngọt khác. Với những người muốn giảm lượng calo trong khẩu phần nhưng vẫn muốn ăn trái cây có vị ngọt, dưa hấu sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Thanh long nhiều chất xơ hơn

Dù lượng calo cao hơn đôi chút, thanh long lại có ưu điểm lớn về chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó giúp cảm giác no kéo dài hơn và hạn chế ăn vặt. Đây là yếu tố quan trọng với người đang giảm cân vì cảm giác đói thường khiến nhiều người khó duy trì chế độ ăn kiêng.

Trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết thông thường, một chén thanh long cung cấp khoảng 5,6 gram chất xơ. Lượng chất xơ này khá cao so với nhiều loại trái cây khác.

Trong khi đó, dưa hấu chứa nhiều nước nhưng không có nhiều chất xơ. Vì vậy, cảm giác no sau khi ăn dưa hấu đôi khi không kéo dài lâu bằng thanh long.

Kết hợp trái cây với protein hoặc chất béo lành mạnh

Vì vậy, mọi người nên kết hợp trái cây với nguồn protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua không đường, hạt hoặc các loại đậu để giúp no lâu hơn, chuyên gia dinh dưỡng Sandra Gultry tại bang Florida (Mỹ) cho biết.

Ngoài ra, thanh long còn có lợi thế là giàu prebiotic hơn. Đây là thành phần giúp nuôi các lợi khuẩn đường ruột. Lượng chất xơ trong thanh long còn cải thiện nhu động ruột, làm giảm nguy cơ táo bón. Điều này đặc biệt hữu ích với những người giảm cân bằng cách ăn ít hơn hoặc thay đổi chế độ ăn đột ngột.

Trong khi đó, dưa hấu chủ yếu bổ sung nước cho cơ thể. Với những người uống ít nước hoặc thường xuyên vận động ngoài trời, dưa hấu có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu nước nhẹ, theo Healthline.