Đưa máy bay vận tải C-119 từ Đồng Nai về trưng bày tại sân bay Tà Cơn

Ngày 15.1, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận máy bay C-119 để trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn.

Máy bay C-119 được đưa về Di tích sân bay Tà Cơn ẢNH: B.H

Chiếc máy bay lớn được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ tỉnh Đồng Nai ra Quảng Trị và đang được các đơn vị lắp ráp, hoàn thiện lại kết cấu, phục chế lớp sơn theo nguyên mẫu trước khi đặt lên bệ trưng bày.

Tại di tích này cũng đang trưng bày một máy bay vận tải khác là C-130. Việc có thêm máy bay C-119 sẽ giúp Di tích sân bay Tà Cơn bổ sung thêm số lượng hiện vật ngoài trời, tái hiện được chân thực hơn không gian lịch sử khi C-119 từng là phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ tham chiến trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Được biết, vào năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp chiếc C-119 cho tỉnh Quảng Trị để phục vụ trưng bày, tuy nhiên do hạn chế ngân sách nên việc vận chuyển nhiều lần bị trì hoãn.

Đến cuối năm 2024, UBND TP.HCM hỗ trợ 4 tỉ đồng để phục hồi, tháo rời và đưa máy bay từ Đồng Nai về Di tích sân bay Tà Cơn.