Đời sống Người sống quanh ta

Đưa mẹ đi cấp cứu trong đêm, con trai nhận điều bất ngờ trên xe taxi

Dương Lan
17/04/2026 10:33 GMT+7

Trong lúc người con đưa mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đi cấp cứu, nam tài xế đã có hành động xúc động. Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một nam tài xế taxi tốt bụng khi chở 2 mẹ con đến bệnh viện. Trên xe, biết người mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, ông không nhận tiền cước, đồng thời gửi lời động viên mong bà sớm vượt qua bệnh tật.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đỗ Khải (31 tuổi) cho biết, khoảng 20 giờ 50 ngày 16.4, anh đặt xe công nghệ từ đường Kim Hoa (phường Kim Liên, Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai để đưa mẹ đi cấp cứu. Mẹ anh đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời điểm đó cơn đau trở nặng khiến anh vội vã đưa bà đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng, bất lực.

Tài xế chở hai mẹ con không lấy tiền, nói một câu khiến người con xúc động - Ảnh 1.

Anh Khải đặt chuyến xe vào tối ngày 16.4

ẢNH: NVCC

"Giữa lúc lòng nặng trĩu nhất, tôi lại gặp được một điều ấm áp. Bác tài xế, người hoàn toàn xa lạ đã chở mẹ tôi đến bệnh viện. Suốt quãng đường, bác lái xe nhẹ nhàng, cẩn thận, như thấu hiểu nỗi lo của gia đình lúc đó", anh Khải chia sẻ.

Khi đến nơi, anh gửi tiền xe nhưng bác tài lắc đầu từ chối và nói một câu khiến anh Khải không bao giờ quên: "Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…".

Tài xế chở hai mẹ con không lấy tiền, nói một câu khiến người con xúc động - Ảnh 2.

Ông Mỳ khiến nhiều người xúc động với hành động ấm lòng

ẢNH: NVCC

"Câu nói ấy đã khiến tôi nghẹn lại. Giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn có những người âm thầm làm điều tốt. Bác ấy không cần được ghi nhận chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác vào lúc họ cần nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nam tài xế ấy, không chỉ vì chuyến xe hôm đó mà vì bác đã mang lại cho gia đình tôi một chút ấm áp giữa những ngày lạnh lẽo", anh Khải bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Mỳ - người tài xế trong câu chuyện cho biết khi chứng kiến hoàn cảnh của hai mẹ con, ông rất xúc động. Nhận thấy tiền cước không đáng là bao, ông quyết định miễn phí. Ông cũng bày tỏ mong muốn người mẹ sớm khỏe lại và cho rằng việc mình làm là điều bình thường, không có gì to tát.

"Tôi chạy xe đã nhiều năm, gặp những hoàn cảnh khó khăn hay đến bệnh viện điều trị tôi đều không lấy tiền. Tôi cũng không giàu có nhưng nếu trong khả năng tôi có thể giúp đỡ", ông Mỳ cho biết.

Câu chuyện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mẹ anh Khải sớm vượt qua bệnh tật, đồng thời mong nam tài xế luôn bình an. Không ít người còn tìm thông tin tài khoản của tài xế để gửi tiền động viên như một cách lan tỏa và tri ân hành động đẹp.

Tài khoản Dương Hương bình luận: "Chữa bệnh ung thư là cả một quá trình lâu dài và kiên trì của người bệnh và người nhà. Cố gắng vững tâm chăm cho mẹ bạn nhé. Cháu gửi lời chúc bác tài luôn khỏe mạnh, vạn dặm bình an". Bạn Tân Vũ viết: "Ấm lòng quá, chúc bác tài luôn may mắn. Chúc mẹ bạn sống mãi bên gia đình".

Tin liên quan

Ấm lòng chuyện nam tài xế giúp cô gái nhập viện lúc đêm muộn

Nhận cuốc xe lúc đêm muộn, anh Chu Văn Đạo (ở Bắc Ninh) không ngờ khách của mình là một cô gái đang ôm bụng đau quằn quại, phải vào viện cấp cứu. Không chỉ đưa khách đến bệnh viện, anh còn ở lại làm thủ tục nhập viện, tạm ứng viện phí và chạy ngược xuôi hỗ trợ như người thân trong gia đình.

5 phút giữa mưa lớn: CSGT TP.HCM mở đường cứu tài xế trong 'thời gian vàng'

Nữ tài xế taxi xúc động được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ đi cấp cứu

Khám phá thêm chủ đề

