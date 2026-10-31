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    Đưa MRI 5 Tesla vào hoạt động, cung cấp thêm nguồn dữ liệu chẩn đoán bệnh

    Nam Sơn
    Nam Sơn

    Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chính thức khai trương đưa vào vận hành hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 5 Tesla. Hệ thống cộng hưởng từ hỗ trợ khảo sát rõ hơn những tổn thương nhỏ, có độ phân giải vượt trội giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, vùng động kinh vi thể hay thoái hóa thần kinh giai đoạn sớm.

    Bệnh viện Đại học Y Hà Nội định hướng ưu tiên hệ thống mới cho những ca bệnh khó, trường hợp cần phát hiện tổn thương sớm hoặc ca bệnh phức tạp như ung thư, thần kinh, tim mạch… mà các hệ thống hiện có chưa cung cấp đủ thông tin. Bên cạnh đó, dữ liệu hình ảnh sau khi được ẩn danh sẽ trở thành tài liệu học tập cho học viên của nhà trường. Bệnh viện cùng các nhóm nghiên cứu hướng tới nâng cao năng lực chẩn đoán sớm đột quỵ và phát hiện các tổn thương tiền ung thư.

    Đưa MRI 5 Tesla vào hoạt động, cung cấp thêm nguồn dữ liệu chẩn đoán bệnh - Ảnh 1.

    Trong nước sẽ triển khai các nghiên cứu đa trung tâm, đối chiếu dữ liệu lâm sàng với các trung tâm lớn trên thế giới

    ẢNH: THÚY ANH

    Hệ thống thiết bị này giúp bác sĩ nội trú, học viên sau đại học tiếp cận công nghệ siêu từ lực tiên tiến tương đương các nước phát triển, từ đó chuyển giao kỹ thuật sâu và nhân rộng năng lực cho toàn bộ hệ thống bệnh viện vệ tinh.

    Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội định hướng trở thành trung tâm đào tạo vùng của ASEAN về cộng hưởng từ siêu từ lực, đồng thời triển khai các nghiên cứu đa trung tâm, đối chiếu dữ liệu lâm sàng với các trung tâm lớn trên thế giới, đóng góp cho các công bố quốc tế có giá trị.

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