Sức khỏe

'Siêu máy' MRI 3.0 phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp

Liên Châu
Liên Châu
20/03/2026 19:22 GMT+7

Bệnh viện Vinmec ocean park 2 (Hưng Yên) đã đưa vào vận hành hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla hiện đại, giúp đánh giá các bệnh lý phức tạp, ác tính; đồng thời triển khai các dịch vụ chẩn đoán, xét nghiệm với nhiều ưu đãi về chi phí.

Theo đại diện Bệnh viện Vinmec ocean park 2, chụp cộng hưởng từ (MRI) là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, hỗ trợ phát hiện và đánh giá nhiều bệnh lý phức tạp. Hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT hiện đại tại bệnh viện giúp rút ngắn thời gian chụp khoảng 45 - 75%, đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn. 

Hệ thống máy có khoang chụp rộng, góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người mang tâm lý sợ không gian kín. Với các bệnh lý cột sống và cơ xương khớp, thiết kế khoang chụp rộng cùng thời gian chụp ngắn hơn giúp giảm chuyển động không chủ ý, từ đó nâng cao độ tin cậy của hình ảnh.

'Siêu máy' MRI 3.0 phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp- Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Vinmec ocean park 2, hệ thống MRI 3.0 Tesla thế hệ mới hỗ trợ chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý phức tạp

ẢNH: THANH TUYỀN

Ở nhiều hệ thống trước đây, mỗi lần chụp có thể kéo dài 20 - 45 phút, người bệnh phải nằm lâu trong không gian hẹp, tiếng máy lớn và phải gắn nhiều thiết bị theo dõi trên cơ thể dễ gây cảm giác căng thẳng quá trình thực hiện.

Hệ thống MRI hiện đại cũng cho phép tái tạo hình ảnh có độ chi tiết cao, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương vi thể trong não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng, có ý nghĩa trong chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh như đột quỵ, sa sút trí tuệ hay u não kích thước nhỏ, từ đó giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Với các bệnh lý tim mạch, gan mật và ổ bụng, hệ thống cho phép ghi nhận hình ảnh chất lượng cao ngay cả khi người bệnh không thể nín thở hoặc khó phối hợp trong quá trình chụp. Nhờ đó, việc chẩn đoán vẫn đảm bảo độ chính xác, đồng thời giảm tỷ lệ phải chụp lại, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Đối với bệnh lý ung thư, công nghệ này giúp theo dõi tổn thương, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ kịp thời.

Trong tháng 3, Vinmec ocean park 2 ưu đãi nhiều dịch vụ khám, tầm soát sức khỏe: miễn phí khám bệnh (trừ khám cấp cứu); siêu âm vú 300.000 đồng/lượt; chụp X-quang vú 600.000 đồng/lượt; chụp MRI não hoặc cột sống cổ, ngực, thắt lưng 800.000 đồng/lượt; chụp MRI mạch não 300.000 đồng/lượt. Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh khác được giảm 50%; giảm 30% các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật - thủ thuật và lưu viện.

Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 khai trương, tích hợp 'bệnh viện cộng đồng'

Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 khai trương, tích hợp 'bệnh viện cộng đồng'

Vinmec Ocean park 2 là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình 'Bệnh viện cộng đồng', hình thành tổ hợp y tế vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời với hệ thống đa chuyên khoa toàn diện, thiết bị hiện đại.

