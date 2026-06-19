Đưa ngư dân gặp tai nạn trên biển về đất liền an toàn

Sau 2 ngày hành trình, trưa 19.6, tàu Trường Sa 08 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) đã đưa ngư dân bị tai nạn trên biển về đến đất liền an toàn, tổ chức bàn giao cho gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 dự chủ trì bàn giao; cùng dự còn có thượng tá Hà Văn Hậu, Phó chính ủy Lữ đoàn 125.

Tiếp nhận nạn nhân từ Bệnh xá đảo Trường Sa lên tàu ẢNH: VĂN ĐƯỜNG - XUÂN HÓA

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14.6, Nguyễn Xuân Tùng (43 tuổi, ở phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) là ngư dân tàu cá BĐ 99269 TS, trong quá trình đánh bắt hải sản do sóng lớn, anh bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang qua đoạn gối phải và sau đó rơi xuống biển.

Khi được đưa lên tàu cá, cẳng chân phải anh Tùng bị đứt lìa, mất nhiều máu nên mọi người tổ chức cầm máu vết thương. Thuyền trưởng cũng quyết định đưa ngư dân vào Bệnh xá đảo Trường Sa điều trị.

Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân thăm, động viên sức khỏe bệnh nhân ẢNH: VĂN ĐƯỜNG - XUÂN HÓA

Tại Bệnh xá đảo Trường Sa, các y - bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân sốc mất máu do vết thương đứt lìa cẳng chân phải, gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tham gia hiến máu tình nguyện để cứu giúp bệnh nhân. Sau khi hội ý, các y, bác sĩ đưa ra hướng xử trí tiếp theo, đồng thời đề nghị chuyển bệnh nhân vào bờ sớm để tiếp tục điều trị.

Nhận được yêu cầu, tàu Trường Sa 08 được huy động, nhanh chóng tiếp cận ngư dân bị nạn, phối hợp với bệnh xá tiến hành vận chuyển, đưa bệnh nhân và thân nhân lên tàu để vào bờ.

Đến 11 giờ ngày 19.6, sau 2 ngày hành trình tàu Trường Sa 08 đã cập bến, đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đến đất liền an toàn, tổ chức bàn giao cho gia đình. Tình trạng sức khỏe, tinh thần của anh Tùng ổn định. Sau khi tiếp nhận, gia đình tiếp tục đưa anh đến Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM để theo dõi, điều trị.

Gia đình tiếp nhận bệnh nhân trên tàu Trường Sa 08 ẢNH: VĂN ĐƯỜNG - XUÂN HÓA

Thay mặt gia đình, ông Phan Quốc Việt, anh họ của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, xúc động chia sẻ: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã kịp thời cứu chữa, chăm sóc và đưa em tôi về đất liền an toàn".

Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân bàn giao ngư dân bị tai nạn trên biển ẢNH: VĂN ĐƯỜNG - XUÂN HÓA

Đây là hành động góp phần thực hiện tốt chương trình "Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới.