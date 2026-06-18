Quảng Ninh: 9 ngư dân bị chìm tàu trong đêm ở đảo Trần

Thông tin từ UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), lực lượng của Đồn Biên phòng đảo Trần vừa kịp thời cứu sống 9 ngư dân sau vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển đảo Trần.



Trước đó, khoảng 23 giờ khuya 17.6, Đồn Biên phòng đảo Trần (đóng tại đặc khu Cô Tô) nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TH-91220 TS do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng gặp nạn trên biển.

Ngư dân được cán bộ chiến sĩ đảo Trần chăm sóc khi lên bờ ẢNH: BPQN

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên. Khu vực tàu cá bị chìm thuộc vùng biển đảo Trần, nơi đang có sóng lớn và gió mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng đảo Trần khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, nhanh chóng cơ động tới hiện trường.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực tàu cá bị chìm và tổ chức cứu vớt thành công toàn bộ 9 thuyền viên, đưa về cảng Vụng Tây trên đảo Trần an toàn.

Sau khi được đưa vào bờ, các ngư dân được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế ban đầu. Qua kiểm tra, cả 9 người đều có sức khỏe ổn định, tinh thần bình thường.

Lực lượng biên phòng cũng bố trí nơi nghỉ ngơi, cấp quần áo, thuốc men, hỗ trợ liên lạc với gia đình và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho các thuyền viên gặp nạn.

Theo thông tin từ thuyền trưởng Bùi Văn Phú, nguyên nhân ban đầu khiến tàu cá bị chìm là do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn làm phương tiện va vào cồn đá trên biển.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết. Khi điều kiện trên biển thuận lợi hơn, Đồn Biên phòng đảo Trần sẽ phối hợp hỗ trợ chủ tàu triển khai phương án trục vớt tàu cá bị chìm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.