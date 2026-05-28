Gói trọn ân tình gửi Trường Sa

Những bức chân dung được phác họa ngay giữa biển trời Trường Sa là món quà tinh thần đặc biệt mà họa sĩ Hồ Minh Quân trân trọng dành tặng các chiến sĩ. Say sưa đi từng nét chì, ông không chỉ ghi lại ánh mắt kiên định của người lính, mà còn gửi gắm vào đó cả một ân tình sâu nặng. Dù đã nhiều lần ra thăm biển đảo, cảm xúc trong ông vẫn vẹn nguyên như lần đầu đứng trước mộ những người lính trẻ. Lời hứa thiêng liêng "nhất định sẽ vẽ về với các con" năm xưa đã biến thành động lực để người nghệ sĩ miệt mài sáng tác. Mỗi bức tranh trao tay hôm nay không chỉ là kỷ vật quý giá của đời lính, mà còn là minh chứng cho tâm niệm cả đời của ông: "Đối với người nghệ sĩ, điều cốt lõi là phải có trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với biển đảo quê hương"