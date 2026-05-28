Gói trọn ân tình gửi Trường Sa

Tuấn Minh
28/05/2026 08:23 GMT+7

Khoảng cách hàng trăm hải lý giữa đất liền và Trường Sa dường như được xóa nhòa bởi những chuyến tàu mang theo 'hơi ấm' từ hậu phương. Hành trang hướng về biển đảo thiêng liêng mà Đoàn công tác số 14 mang theo không chỉ có những kiện hàng nhu yếu phẩm, mà còn là những ân tình của đất liền.

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 1.

Giữa cái nắng gắt, hơi muối biển mặn mòi, sự vươn lên của một chồi non là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức sống. Hành trang hướng về biển đảo thiêng liêng luôn chứa đựng những mầm sống được đất liền chắt chiu bằng nghĩa tình. Những gốc chanh mang theo hương vị quê nhà vừa cập cảng đã được cẩn thận trao tận tay các chiến sĩ. Gửi gắm tình cảm từ hậu phương qua từng nhành cây, bà Hoàng Thị Hồng, Trưởng nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571/2014, chia sẻ: "Cây chanh được mang ra để trồng cho các chiến sĩ ở đảo hàng ngày có quả nấu canh, pha nước uống giải khát. Khi có vườn rau xanh, có quả chanh là đặc sản của quê hương mang ra đảo thì các chiến sĩ sẽ cảm thấy rất ấm lòng"

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 2.

Để những chồi non ấy có thể bám rễ và vươn lên trên nền đá san hô cằn cỗi, chắc chắn không thể thiếu đi nguồn dưỡng chất từ "đất mẹ". Những bao tải đất đong đầy tình cảm từ hậu phương được các chiến sĩ hải quân trẻ nhịp nhàng chuyền tay nhau đưa lên đảo. Giữa muôn trùng sóng vỗ, từng bao đất tơi xốp là nguồn "dinh dưỡng" quý báu để ươm mầm rau xanh, cây ăn quả, góp phần cải thiện đời sống và tô điểm sắc xanh cho tiền tiêu của Tổ quốc

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 3.
Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 4.

Không chỉ có những mầm xanh, người lính đảo còn được tiếp thêm sức mạnh từ những món quà tinh thần vô giá. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi các chiến sĩ trẻ khi chuyền tay nhau đọc những bức thư tay và ngắm nhìn bức tranh sáp màu ngộ nghĩnh do cô giáo Thẩm Thị Sen vượt sóng gió mang tới. Từng nét chữ nắn nót, từng hình vẽ người lính hải quân ôm súng gác bên cột mốc chủ quyền là tình cảm trong trẻo của các em học sinh Trường tiểu học Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng). Những món quà ngây thơ ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, nối liền rẻo cao với biển đảo thiêng liêng, mang theo hơi ấm và niềm tin yêu từ miền ngược ra tận nơi đầu sóng.

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 5.
Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 6.

Tới mỗi điểm đảo, món quà đặc biệt luôn mang lại không khí rộn ràng chính là những tiết mục văn nghệ sôi động từ đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh dành tặng các cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống trên đảo. Những nụ cười tươi, những bước nhảy hòa nhịp không khoảng cách đã kết nối trọn vẹn trái tim của đất liền với nơi đảo xa. Chia sẻ về khoảnh khắc ý nghĩa này, ca sĩ Dương Ngọc Hà (thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Khi cùng các chiến sĩ đồng điệu trên sân khấu, Hà nghĩ đó là món quà tinh thần vô giá. Cả đội luôn cố gắng hết sức mang đến những tiết mục ấn tượng để đọng lại những kỷ niệm khó quên. Thông qua lời ca tiếng hát, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp 'Triệu trái tim chung một hướng, gửi đến Trường Sa thân yêu', mong các chiến sĩ và người dân luôn bình yên, giữ vững 'tinh thần thép' nơi đầu sóng ngọn gió"

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 7.
Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 8.

Những bức chân dung được phác họa ngay giữa biển trời Trường Sa là món quà tinh thần đặc biệt mà họa sĩ Hồ Minh Quân trân trọng dành tặng các chiến sĩ. Say sưa đi từng nét chì, ông không chỉ ghi lại ánh mắt kiên định của người lính, mà còn gửi gắm vào đó cả một ân tình sâu nặng. Dù đã nhiều lần ra thăm biển đảo, cảm xúc trong ông vẫn vẹn nguyên như lần đầu đứng trước mộ những người lính trẻ. Lời hứa thiêng liêng "nhất định sẽ vẽ về với các con" năm xưa đã biến thành động lực để người nghệ sĩ miệt mài sáng tác. Mỗi bức tranh trao tay hôm nay không chỉ là kỷ vật quý giá của đời lính, mà còn là minh chứng cho tâm niệm cả đời của ông: "Đối với người nghệ sĩ, điều cốt lõi là phải có trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với biển đảo quê hương"

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 9.

Gác lại phía sau muôn vàn cách trở của biển khơi, sự gắn kết thiêng liêng đọng lại sau mỗi chuyến đi chính là niềm tin và lời hứa son sắt giữa đất liền với đảo xa. Với chị Trần Diệu Linh (chuyên viên Ban Công tác Đoàn), hành trình đến với Trường Sa là dịp để tuổi trẻ cả nước gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào ý chí, bản lĩnh kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo. Đáp lại ân tình ấy, lời hồi đáp gửi về đất liền chính là ý chí vững vàng và lời thề giữ biển: Dẫu muôn trùng sóng gió, những người lính vẫn kiên trung bám trụ, chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Gói trọn ân tình gửi Trường Sa- Ảnh 10.

Và lời thề thiêng liêng ấy luôn được tiếp thêm sức mạnh từ chính những khoảnh khắc bình dị nhất. Khép lại chuyến hải trình, lưu luyến nhất là phút chia tay vội vã nơi cầu cảng. Những bức ảnh in vội trao tay trước giờ tàu chạy không chỉ là món quà lưu niệm, mà đã gói trọn nụ cười và hơi ấm của đất liền. Tiếng còi tàu dẫu rẽ sóng rời đi, những kỷ vật dung dị ấy vẫn sẽ ở lại, hóa thành sợi dây gắn kết máu thịt, để giữa muôn trùng sóng vỗ, Tổ quốc luôn ở thật gần.

