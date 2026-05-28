Gói trọn ân tình gửi Trường Sa

Không chỉ có những mầm xanh, người lính đảo còn được tiếp thêm sức mạnh từ những món quà tinh thần vô giá. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi các chiến sĩ trẻ khi chuyền tay nhau đọc những bức thư tay và ngắm nhìn bức tranh sáp màu ngộ nghĩnh do cô giáo Thẩm Thị Sen vượt sóng gió mang tới. Từng nét chữ nắn nót, từng hình vẽ người lính hải quân ôm súng gác bên cột mốc chủ quyền là tình cảm trong trẻo của các em học sinh Trường tiểu học Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng). Những món quà ngây thơ ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, nối liền rẻo cao với biển đảo thiêng liêng, mang theo hơi ấm và niềm tin yêu từ miền ngược ra tận nơi đầu sóng.
ẢNH: TUẤN MINH
Tới mỗi điểm đảo, món quà đặc biệt luôn mang lại không khí rộn ràng chính là những tiết mục văn nghệ sôi động từ đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh dành tặng các cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống trên đảo. Những nụ cười tươi, những bước nhảy hòa nhịp không khoảng cách đã kết nối trọn vẹn trái tim của đất liền với nơi đảo xa. Chia sẻ về khoảnh khắc ý nghĩa này, ca sĩ Dương Ngọc Hà (thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Khi cùng các chiến sĩ đồng điệu trên sân khấu, Hà nghĩ đó là món quà tinh thần vô giá. Cả đội luôn cố gắng hết sức mang đến những tiết mục ấn tượng để đọng lại những kỷ niệm khó quên. Thông qua lời ca tiếng hát, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp 'Triệu trái tim chung một hướng, gửi đến Trường Sa thân yêu', mong các chiến sĩ và người dân luôn bình yên, giữ vững 'tinh thần thép' nơi đầu sóng ngọn gió"
ẢNH: TUẤN MINH
Những bức chân dung được phác họa ngay giữa biển trời Trường Sa là món quà tinh thần đặc biệt mà họa sĩ Hồ Minh Quân trân trọng dành tặng các chiến sĩ. Say sưa đi từng nét chì, ông không chỉ ghi lại ánh mắt kiên định của người lính, mà còn gửi gắm vào đó cả một ân tình sâu nặng. Dù đã nhiều lần ra thăm biển đảo, cảm xúc trong ông vẫn vẹn nguyên như lần đầu đứng trước mộ những người lính trẻ. Lời hứa thiêng liêng "nhất định sẽ vẽ về với các con" năm xưa đã biến thành động lực để người nghệ sĩ miệt mài sáng tác. Mỗi bức tranh trao tay hôm nay không chỉ là kỷ vật quý giá của đời lính, mà còn là minh chứng cho tâm niệm cả đời của ông: "Đối với người nghệ sĩ, điều cốt lõi là phải có trách nhiệm với đất nước, có trách nhiệm với biển đảo quê hương"
ẢNH: TUẤN MINH
