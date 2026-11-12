Đua ngựa không yên, trình diễn trang phục truyền thống ở Lang Biang

Ngày 12.11, lãnh đạo phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, địa phương tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang vào ngày 21.11, đồng thời thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc và giải đua ngựa không yên tại bãi Tiên Sa, dưới chân núi Lang Biang.

Tôn vinh trang phục truyền thống các dân tộc

Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc dự kiến có 7 đội tham gia, đến từ các tổ dân phố Bon Đơng, Lang Biang, Măng Line, Đăng Kia, Đạ Nghịt - Păng Tiêng, Trường mầm non Sơn Ca và Khu du lịch LangBiang Land. Mỗi đội gồm 10 thành viên, trong đó có 5 nam và 5 nữ.

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc dưới chân núi Lang Biang ẢNH: CTV

Các đội sẽ trình diễn trang phục trên nền nhạc phù hợp, kết hợp thuyết trình về nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, hoa văn và ý nghĩa văn hóa của từng bộ trang phục. Mỗi phần thi kéo dài không quá 15 phút. Ban tổ chức khuyến khích các đội giới thiệu nhiều trang phục đặc sắc, đặc biệt là trang phục truyền thống của đồng bào K'Ho, qua đó tôn vinh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc dưới chân núi Lang Biang.

Hội thi cũng là dịp giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của phường Lang Biang - Đà Lạt đến du khách trong nước và quốc tế, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch địa phương..

Giải đua ngựa không yên giữa đồi cỏ hồng Lang Biang

Một hoạt động đáng chú ý khác là giải đua ngựa không yên, diễn ra cùng ngày 21.11, với sự tham gia của 32 nài ngựa và 32 con ngựa do Câu lạc bộ kỵ mã phường Lang Biang - Đà Lạt tuyển chọn.

Các tay đua tranh tài theo thể thức loại trực tiếp. Tại vòng loại, 32 con ngựa được chia thành 8 lượt đua, chọn 8 con về nhất vào bán kết. Ở vòng này, các ngựa tiếp tục chia thành 2 lượt thi đấu để chọn 4 con có thành tích tốt nhất vào chung kết. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.

Đua ngựa không yên giữa đồi cỏ hồng Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LV

Không chỉ tạo không khí sôi động cho mùa lễ hội, giải đua ngựa không yên còn góp phần tôn vinh tinh thần thượng võ, giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào K'Ho, đồng thời tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tại địa phương.

Diễn ra trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026, Mùa hội cỏ hồng Lang Biang kết hợp hội thi trang phục dân tộc và giải đua ngựa không yên, hướng đến làm phong phú sản phẩm văn hóa, du lịch, đồng thời quảng bá cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Lang Biang - Đà Lạt đến du khách trong nước, quốc tế.