Thiếu nữ Chăm rạng rỡ trong trang phục truyền thống tại lễ hội Katê 2026

Ngày 10.10 (tức ngày 1.7 lịch Chăm), hàng ngàn người dân và du khách về tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) dự chính lễ Katê năm 2026. Giữa dòng người, các thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống là hình ảnh tạo nên sắc màu tại lễ hội Katê.

Thiếu nữ Chăm duyên dáng trong trang phục truyền thống tại lễ hội Katê 2026 ẢNH: BÁ DUY

Nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ Chăm dưới chiếc khăn trắng viền hoa văn thổ cẩm ẢNH: BÁ DUY

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm Bà La Môn ở Khánh Hòa, là dịp tưởng nhớ thần linh, tổ tiên và sum họp gia đình. Với các cô gái Chăm, chọn một bộ áo dài truyền thống thật đẹp để lên tháp dự lễ là việc không thể thiếu mỗi mùa Katê.

Lễ hội năm nay mở đầu bằng lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar chiều 9.10. Mưa ướt đường, nhưng đoàn rước vẫn kín người theo sau. Hòa trong tiếng trống ginăng, paranưng và kèn saranai, sắc áo của các thiếu nữ Chăm vẫn nổi bật giữa màn mưa.

Đa dạng sắc màu trang phục của thiếu nữ Chăm tại lễ rước y chiều 9.10 ẢNH: BÁ DUY

Có mặt từ lễ rước y trang dưới mưa ở xã Phước Hữu, Mai Hoa, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trong trang phục truyền thống cho biết mình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để về dự lễ hội. Với Hoa, Katê là dịp quan trọng, tụ tập cùng nhau là truyền thống lâu đời của của cả gia đình.

Sáng 10.10, trời quang, con đường dẫn lên tháp Pô Klong Garai đông kín người. Các gia đình Chăm mang mâm lễ vật lên tháp dâng cúng, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Dưới chân tháp, tiếng mã la, những điệu múa Chăm cùng hội thi viết chữ Chăm, các trò chơi dân gian khiến không khí ngày hội càng thêm rộn ràng.

Chiếc khăn trắng trùm đầu được nhiều cô gái chọn trong ngày tham dự lễ tại tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Nhóm bạn Mila, Bích Vân, Hoàng Gia hào hứng chụp ảnh lưu niệm trong ngày hội. Các bạn cho biết họ đến từ Nha Trang và Đà Lạt và rất thích những kiểu áo đậm nét văn hóa của người Chăm

ẢNH: BÁ DUY

Trong ngày lễ, sắc trắng của khăn đội đầu, áo dài của các chức sắc và người lớn tuổi đan xen với sắc hồng, đỏ, vàng, xanh trên áo của các cô gái trẻ. Áo dài của thiếu nữ Chăm may kín tà, ôm dáng, tôn lên vóc người thon gọn. Điểm nhấn là dải thổ cẩm hoa văn đỏ, vàng vắt chéo từ vai xuống hông, cùng thắt lưng thổ cẩm quấn gọn quanh eo.



Chiếc khăn trắng trùm đầu vẫn được nhiều cô gái chọn trong ngày lễ. Có người để khăn buông nhẹ qua vai, có người quấn gọn quanh cổ. Bên cạnh nét truyền thống, các bạn trẻ khéo léo phối thêm hoa tai tua rua, chuỗi hạt, để bộ trang phục vừa trang trọng vừa hợp thời.

Lễ hội Katê cũng là dịp để các bạn trẻ diện trang phục truyền thống, cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên tháp cổ ẢNH: BÁ DUY

Sau phần lễ trên tháp, các thiếu nữ trong trang phục truyền thống tiếp tục góp mặt ở các hoạt động hưởng ứng lễ hội. Nhiều du khách cũng dừng chân trò chuyện, "xin" chụp ảnh cùng các cô gái.

Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra từ ngày 9.10 đến 11.10. Sau phần lễ ở đền, tháp, lễ hội tiếp tục tại đền thờ thần làng, các gia đình và dòng tộc người Chăm.