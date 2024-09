Đưa quan hệ Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới

Chiều 13.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto thăm, làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto thăm Việt Nam, thể hiện tình cảm và sự coi trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về một số phương hướng hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đồng thời, khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỉ USD vào năm 2028. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực với Indonesia và đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh; chia sẻ thông tin và phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục phối hợp chặt chẽ phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; duy trì đoàn kết, lập trường chung và các kết quả ASEAN đạt được trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.