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Chính trị

Đưa quan hệ Việt Nam - Timor-Leste lên tầm cao mới

Tuấn Minh
Tuấn Minh
09/06/2026 21:02 GMT+7

Chiều 9.6, tại Hà Nội, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Timor-Leste do Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị cao cùng tình hữu nghị giữa hai nước. 

Thủ tướng chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN; nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với quyết tâm hội nhập, Timor-Leste sẽ sớm tham gia đầy đủ vào các cơ chế hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

ẢNH: GIA HÂN

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như việc chủ trì thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. 

Thủ tướng Xanana Gusmão cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor-Leste trong suốt quá trình xin gia nhập ASEAN, nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả, chặt chẽ.

Nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai nước hội tụ nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực thời gian qua; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định khung về hợp tác kinh tế và kỹ thuật. 

Hai Thủ tướng thống nhất sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Timor-Leste; hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

ẢNH: GIA HÂN

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định Thương mại song phương; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư và các lĩnh vực trọng tâm bao gồm gạo, nông thủy sản, dệt may, chuyển đổi số và hạ tầng. Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm thế mạnh, nhất là gạo, để bảo đảm an ninh lương thực. 

Thủ tướng Timor-Leste cũng đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là Viettel (thương hiệu Telemor) trong phát triển hạ tầng số và mong muốn tiếp tục đón các nhà đầu tư sang khai thác các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại hội đàm

ẢNH: GIA HÂN

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng, giáo dục, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste. 

Về hợp tác đa phương, hai nước sẽ tăng cường phối hợp tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor-Leste; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Timor-Leste; Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam với hãng thông tấn TATOLI.

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