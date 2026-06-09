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Chính trị Sự kiện

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste

Tuấn Minh - Đậu Tiến Đạt
09/06/2026 17:14 GMT+7

Chiều 9.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Đại diện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với quá trình hội nhập của Timor Leste, khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN cũng như tương lai phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: GIA HÂN

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão dẫn đầu đoàn cấp cao Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão

ẢNH: GIA HÂN

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão được nhận định sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt đi vào thực chất, hiệu quả hơn; giúp Timor-Leste tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Việt Nam để tham gia hiệu quả vào ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực.

Cùng với đó, sự có mặt của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là cơ hội để Timor-Leste khẳng định cam kết đối với các mục tiêu chung của ASEAN mà còn giúp nước này tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste - Ảnh 4.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste

ẢNH: GIA HÂN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste - Ảnh 5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

ẢNH: GIA HÂN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste - Ảnh 6.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại hội đàm

ẢNH: GIA HÂN

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