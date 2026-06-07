Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tham dự lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong...

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước luôn dành sự coi trọng đặc biệt, ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Sonexay Siphandone dẫn đầu đoàn cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Sonexay Siphandone bó hoa tươi thắm.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5.9.1962, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Cũng trong chiều 7.6, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm ẢNH: TUẤN MINH







