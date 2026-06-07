Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tuấn Minh - Đậu Tiến Đạt
07/06/2026 19:39 GMT+7

Chiều 7.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong...

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước luôn dành sự coi trọng đặc biệt, ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Sonexay Siphandone dẫn đầu đoàn cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Sonexay Siphandone bó hoa tươi thắm.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5.9.1962, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Cũng trong chiều 7.6, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 1.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 3.

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 5.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 6.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 8.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh 9.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH



 

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều 12.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt...

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn cho ASEAN trước những thách thức

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị cấp cao ASEAN 48

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Ngoại giao Việt Nam Văn Phòng Chính phủ lễ đón
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận