Đưa thú về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Ngày 11.11, tại tiểu khu 432 khoảnh 2 thuộc lâm phần Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) đã diễn ra hoạt động tái thả 11 cá thể gồm khỉ đuôi lợn, rùa núi viền, rùa núi vàng, trăn gấm…thuộc nhóm IIB.

Các cá thể động vật rừng trên đã được cứu hộ, phục hồi sức khỏe tốt, đảm bảo khả năng sống độc lập trong môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động góp phần phục hồi, duy trì và phát triển quần thể loài động vật trong hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Sau khi thả, cơ quan chức năng sẽ theo dõi, ghi nhận khả năng thích nghi của các cá thể động vật rừng.

Động vật quý hiếm đã được tái thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ẢNH: CTV

Hàng năm, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tiếp nhận nhiều động vật do người dân tự giao nộp, do cơ quan chức năng bắt giữ từ những vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán động vật trái phép. Số động vật này được đưa về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc và theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết: "Việc thả động vật rừng về môi trường tự nhiên là hoạt động thiết thực trong công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của Vườn. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo động vật được thả có sức khỏe tốt sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và theo dõi, đủ khả năng thích nghi với môi trường sau khi thả".