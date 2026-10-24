Đưa Trường ĐH Đà Lạt thành trung tâm đào tạo chất lượng hàng đầu Tây nguyên

Ngày 24.10, Trường ĐH Đà Lạt tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đổi mới và phát triển (1976 – 2026). Tham dự buổi lễ có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Hơn 83.000 cử nhân trưởng thành từ Trường ĐH Đà Lạt

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, chia sẻ trường thành lập ngày 27.10.1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt được thành lập năm 1957.

Khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt hiện nay ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trải qua 50 năm, trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 83.000 cử nhân và gần 2.000 thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện hơn 200 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh cùng hơn 800 đề tài cấp cơ sở; nhiều công trình được công bố trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Trường ĐH Đà Lạt đã được giao những nhiệm vụ quan trọng. Đáng chú ý, trường được đầu tư phát triển thành một trong 2 trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực Tây nguyên; là một trong 11 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân gắn với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

"Và sâu xa hơn, bản sắc của nhà trường đã được nuôi dưỡng từ tinh thần Thụ Nhân – tinh thần coi trọng việc đào tạo con người, bồi dưỡng tri thức, nhân cách và trách nhiệm đối với cộng đồng", tiến sĩ Mai Minh Nhật nhấn mạnh.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt phát biểu trong lễ kỷ niệm ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong kỷ nguyên mới, Trường ĐH Đà Lạt tập trung thực hiện 3 ưu tiên chiến lược: lấy chất lượng người học làm trung tâm và chuẩn mực học thuật làm nền tảng; phát triển nghiên cứu khoa học gắn liền với bản sắc và nhu cầu thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng, vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên và đất nước; xây dựng mô hình quản trị ĐH hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.



Doanh nghiệp và trường ĐH ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về nguồn nhân lực Ngày 24.10, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm, Trường ĐH Đà Lạt cùng đại diện Tập đoàn Sun Group đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về nguồn nhân lực giai đoạn 2026 – 2031. Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; tiến sĩ Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt và ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong hoạt động đào tạo; nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; thu hút nguồn nhân lực; truyền thông thương hiệu trong giai đoạn 2026 – 2031. Hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị là sự liên kết giữa đào tạo và thực tiễn, giữa nguồn nhân lực trẻ với những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên. Tại lễ ký kết thỏa thuận, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao 200 triệu đồng học bổng, gồm 100 triệu đồng dành cho sinh viên Trường ĐH Đà Lạt và 100 triệu đồng dành cho sinh viên khoa Ngoại ngữ. Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam cũng trao 100 triệu đồng học bổng cho sinh viên nhà trường.

Nguồn lực phát triển của tỉnh Lâm Đồng

Ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ghi nhận, từ Trường ĐH Đà Lạt, hàng chục ngàn người học đã trở thành nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương; các doanh nhân thành đạt và người lao động có kiến thức đóng góp cho sự phát triển của Lâm Đồng, vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên và nhiều địa phương trong cả nước.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị Trường ĐH Đà Lạt phát huy vai trò hạt nhân trong mạng lưới giáo dục ĐH và sư phạm của vùng, tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn mà trường có lợi thế và đất nước đang có nhu cầu; coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới.

Ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ghi nhận đóng góp của Trường ĐH Đà Lạt, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định chặng đường 50 năm của trường là hành trình đầy tự hào, là một trung tâm tri thức, điểm nhấn văn hóa, khoa học của Đà Lạt và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sau sáp nhập, Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Lãnh đạo tỉnh lưu ý nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển của tỉnh và thị trường lao động. Trường cần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Ông Đoàn Trung Kiên trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT và tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Trường ĐH Đà Lạt phát huy được vai trò, đạt được mục tiêu, sứ mệnh trong thời gian tới.



Trong lễ kỷ niệm 50 năm, Trường ĐH Đà Lạt được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và kinh tế - xã hội đất nước. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng trao bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân của Trường ĐH Đà Lạt có thành tích xuất sắc trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng. Đội ngũ của Trường ĐH Đà Lạt hiện có 1 giáo sư, 22 phó giáo sư và hơn 110 tiến sĩ; quy mô người học duy trì khoảng 15.000 sinh viên, học viên; đào tạo 41 ngành trình độ ĐH, 11 ngành thạc sĩ và 7 ngành tiến sĩ, trải rộng trên các lĩnh vực.



