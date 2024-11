Đưa vào hoạt động 36 trụ sở công an xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8.11, tại Công an xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động 36 trụ sở công an xã sau gần 8 tháng.

Lễ khánh thành trụ sở công an xã tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Mỗi trụ sở công an xã gồm khối nhà chính cao 2 tầng, các hạng mục phụ trợ gồm kho vật chứng, nhà để xe, nhà ăn… Kinh phí xây dựng mỗi trụ sở trên dưới 5 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã tổ chức tiếp nhận, đưa vào sử dụng công trình một cách hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, bảo quản, duy trì sử dụng công trình bảo đảm phục vụ tốt nhất công tác của đơn vị.

Trước đó, tháng 5.2023, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Nghị quyết 10 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 36 trụ sở công an các xã trên địa bàn do Công an tỉnh này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 214 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến cuối tháng 2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt khởi công 36 trụ sở công an xã trên địa bàn.

Mục tiêu nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho công an xã tại TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ, với quy mô biên chế 18 cán bộ, chiến sĩ/xã. Tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức và Xuyên Mộc, quy mô biên chế 13 cán bộ, chiến sĩ/xã.