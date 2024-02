Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng mới 36 trụ sở công an xã

Ngày 28.2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ). Đây là một trong số 36 công trình trụ sở công an xã do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư được thi công trong năm 2024.



Lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Tân Hòa NGUYỄN LONG

Trong số 36 trụ sở công an xã, có 5 trụ sở được xây dựng với quy mô biên chế 18 cán bộ chiến sĩ (TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ), 31 trụ sở có quy mô biên chế 13 cán bộ chiến sĩ thuộc 3 huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 36/47 trụ sở công an xã đang bố trí làm việc chung UBND cùng cấp. Cán bộ chiến sĩ công an chính quy từ địa phương khác được điều động công tác, đa phần là xa nhà, chưa bố trí chỗ ăn, nghỉ ngơi, sinh hoạt… chưa đảm bảo công tác thường trực, chiến đấu trong thời gian tới.

"Đặc biệt, với xu hướng đô thị hóa nhanh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến trong thời gian tới, nhiều xã sẽ trở thành cấp phường, các xã còn lại trở thành xã ven đô thị, có vị trí phức tạp về an ninh, trật tự nên việc hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, cấp bách", ông Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2019 đến nay, thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bố trí 100% công an chính quy về công tác tại 47/47 đơn vị công an xã.