Đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định KH-CN và đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng mà còn là mục tiêu, động lực, nguồn lực và là lực lượng sản xuất trực tiếp để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong tiến trình đó, vai trò của những nhà nghiên cứu khoa học công nghệ là lực lượng tiên phong. Đặc biệt, Viện Hàn lâm chính là "pháo đài" quan trọng của tri thức, nơi kết tinh chất xám và sự sáng tạo vô tận của con người VN.

Thủ tướng nhấn mạnh nông nghiệp đã đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo sau chiến tranh, đổ nát. Công nghiệp, đầu tư nước ngoài giúp nước ta trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao. Trong giai đoạn mới, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng chứng nhận Huân chương Lao động hạng nhất tặng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN Ảnh: Nhật Bắc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số giai đoạn 2026 - 2030 với động lực chính là KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò trung tâm KH-CN hàng đầu đất nước, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; mục tiêu đến năm 2030 trở thành tổ chức nghiên cứu KH-CN hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, có năng lực cạnh tranh quốc tế ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Thủ tướng đề nghị viện cần đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn kinh tế tư nhân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Sáng 23.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc tết và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ công tác ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng gặp mặt, chúc tết các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cũng trong chiều 23.2, Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ VH-TT-DL về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa VN. TTXVN



