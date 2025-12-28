Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo nhân lực y tế và giáo dục phải toàn diện

Chiều 28.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tham dự hội nghị có hơn 300 cử tri đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục và ngành y tế trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ẢNH: CTV

Cử tri đề xuất một số vấn đề về y tế, giáo dục

Tại hội nghị, cử tri mong muốn Thủ tướng tạo điều kiện để các trường đại học thu hút chuyên gia nước ngoài; có cơ chế cho các trường đại học vùng được tự chủ toàn diện (tổ chức, nhân sự, tài chính, mở ngành mới…); hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở công vụ, thu hút nhân tài theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và luật Nhà giáo; đầu tư trọng điểm về chuẩn hóa trường lớp, nâng chỉ số HDI…

Về y tế, cử tri kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, xóa nợ thuế liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp (2% trên doanh thu) đối với cơ sở y tế công lập trước ngày luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (số 67/2025/QH15) có hiệu lực; có chính sách thu hút nhân lực về công tác tại trạm y tế tuyến xã, phường (đảm bảo 4-5 bác sĩ mỗi trạm); huy động, thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân…

Cử tri nêu ý kiến ẢNH: CTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng và Nhà nước luôn hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh. Mọi người đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh và hạnh phúc. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư 5 dự án với tổng nguồn lực lên đến 9.000 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực y tế, hệ thống phòng bệnh, phát triển dân số.

Về lĩnh vực y tế, Thủ tướng đánh giá TP.Cần Thơ có điểm sáng về tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, hồ sơ bệnh án điện tử. Việc triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong khám và điều trị bệnh không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn còn thiếu, cơ sở vật chất nhìn chung vẫn còn yếu, các dịch vụ cũng cần phải nghiên cứu lại để hoàn chỉnh hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo ẢNH: CTV

Cần Thơ phải hoàn thành Bệnh viện Ung bướu trong năm 2026

Một lần nữa, Thủ tướng nhắc nhở và đôn đốc Cần Thơ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu phải hoàn thành trong năm 2026, tinh thần càng sớm càng tốt. Chính phủ đã đề nghị Bộ Y tế vào cuộc hỗ trợ, mặc dù đây là phần việc thuộc thẩm quyền của thành phố. "Việc mua 2 máy xạ trị thành phố bỏ tiền ra, tôi kêu gọi một số doanh nghiệp giúp đỡ. Đến nay, đã ký được 2 hợp đồng rồi. Mong là tháng 1, tháng 2 tới (năm 2026 - PV), 2 máy xạ trị sẽ về tới để góp phần giải quyết khó khăn cho bà con", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Về giáo dục, Cần Thơ đã đạt được những kết quả tương đối nhưng còn rất nhiều việc còn phải làm. Điển hình như đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ quản lý chuyên môn liên quan đến giáo dục. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, chưa đồng đều giữa các cấp học. Công tác sáp nhập các trung tâm giáo dục, dạy nghề, giáo dục thường xuyên nhiều nơi chưa đảm bảo yêu cầu.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.Cần Thơ tập trung hoàn thiện thể chế, nguyên tắc không chỉ tháo gỡ "điểm nghẽn" mà còn phải đặt mục tiêu hoàn thiện để cạnh tranh quốc gia. Tăng cường đầu tư hạ tầng chiến lược cho 2 ngành đúng mục tiêu phát triển "nhanh và bền vững". Lưu ý, không hy sinh công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội và yếu tố môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Với việc đào tạo nguồn nhân lực, thành phố phải nghiên cứu cơ chế, chính sách thiết thực, hấp dẫn để thu hút nhân tài...

Dự hội nghị có hơn 300 cử tri làm việc trong ngành y tế và giáo dục tại TP.Cần Thơ ẢNH: CTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục, đào tạo phải rất toàn diện, qua nhiều bước mà bước nào cũng phải được quan tâm thì mới có được nền giáo dục, y tế công bằng, hiện đại, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cần Thơ phải quản trị 2 ngành y tế giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển từ trạng thái quản lý sang phục vụ người dân. Cách triển khai quản trị thông minh, tập trung vào chuyển đổi số. Để làm tốt, Thủ tướng gợi ý thành phố kiểm điểm, sắp xếp lại cơ sở vật chất, đội ngũ con người về chuyên môn. Nhiệm vụ quan trọng nữa là triển khai hiệu quả học bạ số, sổ sức khỏe số để quản lý hành chính thuận tiện, đỡ chi phí, mất thời gian khi phục vụ người dân...