Đưa y tế Việt Nam hòa nhập với thế giới

Những tháng cuối năm 2024, nhiều bệnh viện (BV) tại TP.HCM đẩy mạnh ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế phát triển khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào khám chữa bệnh (KCB), nghiên cứu khoa học. Việc này cũng nhằm đẩy nhanh hiện thực hóa xây dựng TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN đến năm 2030.

N HỮNG KÝ KẾT QUAN TRỌNG

Ngày 26.11 vừa qua, BV Nhi đồng 1 đã ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác với BV Alder Hey (BV chuyên khoa nhi ở TP.Liverpool, Vương quốc Anh).

Bản ghi nhớ này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, tập trung vào các lĩnh vực then chốt giúp phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nhi tại BV Nhi đồng 1. Cụ thể là trao đổi đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu nhi khoa; thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị; quản lý BV; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong y tế, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp y tế tiên tiến. Dự kiến trong quý 1/2025 đoàn chuyên gia của BV Alder Hey sẽ đến TP.HCM để tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể với BV Nhi đồng 1 và tiến tới mở rộng hợp tác với các BV chuyên khoa nhi khác trên địa bàn TP.HCM.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhi, tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiếp đó, ngày 4.12, BV An Bình (TP.HCM) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Sức khỏe tổng hợp (thuộc Đại học Curtin, Úc). Bản ghi nhớ này tập trung vào các lĩnh vực then chốt giúp phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực phục hồi chức năng tại BV An Bình, vốn là thế mạnh của Trường ĐH Sức khỏe tổng hợp. Theo đó, hai bên trao đổi đào tạo chuyên môn, tạo điều kiện để nhà trường gửi sinh viên đến BV thực hành, BV có cơ hội gửi nhân sự đến trường để học hỏi thêm các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại. Với sự hỗ trợ từ các giáo sư đầu ngành của trường, BV An Bình có cơ hội phát triển thêm những kỹ thuật chuyên sâu về vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu. Việc hợp tác còn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa giữa hai bên.

N HIỀU TRẺ ĐƯỢC CỨU SỐNG, THẤY ÁNH SÁNG...

"Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu được ban lãnh đạo BV đặt lên hàng đầu, nhằm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế. Từ năm 2022 đến nay, BV đã ký các biên bản ghi nhớ với nhiều trường tại Mỹ và Úc với định hướng bồi dưỡng, trao đổi sinh viên và cập nhật các kiến thức y khoa hiện đại tại BV", BS Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV An Bình, nói và cho biết thêm, sự hợp tác quốc tế sẽ giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tại BV An Bình, đặc biệt trong các lĩnh vực phục hồi chức năng và ngôn ngữ trị liệu. Điều này cũng góp phần giúp cho bệnh nhân (BN) đến khám tại BV được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại trên thế giới, góp phần vào việc nâng cao chất lượng KCB tại BV.

Theo ông Trường Giang, sắp tới, BV An Bình tiếp tục phối hợp Trường ĐH Kỹ thuật Sydney (Úc) tổ chức hội thảo về ngôn ngữ trị liệu nhi khoa. BV An Bình cũng tiếp nhận sinh viên từ các trường ĐH của Bỉ trong năm 2023 - 2025, gồm: ĐH Catholic Louvain, ĐH Help Condorcet, và ĐH Haute Ecole Leonard de Vinci, trong chiến lược hợp tác quốc tế của BV. "BV đang từng bước tiến hành thực hiện các nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng, điều trị rối loạn giao tiếp và các vấn đề sức khỏe cộng đồng, tiến tới công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí về y học uy tín trong nước và quốc tế. BV sẽ có chiến lược chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho các đơn vị bạn tại TP.HCM và các tỉnh thành khác", BS Trường Giang thông tin.

Hợp tác quốc tế và sự phối hợp giữa BV Từ Dũ, BV Nhi đồng 1 trong thông tim bào thai, cứu nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ tử vong cao từ trong bụng mẹ ẢNH: BVCC

Còn PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, chia sẻ: "17 năm trước, BV Nhi đồng 1 đã hợp tác quốc tế, cử nhân sự ra nước ngoài học. Đồng thời, các chuyên gia giỏi vào VN tập huấn, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tim mạch như thông tim, mổ tim, hồi sức; sau đó hợp tác về răng hàm mặt nhi... Mới đây là hợp tác với BV Alder Hey toàn diện về nhi khoa".

Theo ông Hùng, cái lợi lớn nhất của hợp tác quốc tế là đội ngũ nhân lực của BV, đặc biệt là BS, được các nước tiên tiến, các chuyên gia hàng đầu thế giới huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cao. Từ đó BV đã triển khai thành công, cứu sống nhiều ca bệnh khó, nâng cao chất lượng điều trị. Hơn 10 năm qua, tỷ lệ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tử vong giảm hơn 10 lần, các loại bệnh tim phức tạp đã được mổ, thông tim, thậm chí can thiệp từ trong bào thai; giảm tỷ lệ trẻ bệnh nặng tử vong nhờ áp dụng kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Hàng chục ngàn trẻ mắc bệnh võng mạc mù mắt do sinh non được thấy ánh sáng nhờ các chuyên gia quốc tế giúp BV về kỹ thuật, máy móc thiết bị… "Hợp tác quốc tế giúp kết quả điều trị tốt, giúp chất lượng sống của bệnh nhi sau này bình thường, đó là điều kỳ diệu mà không có tiền bạc nào mua được", PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng khẳng định.

Chẳng hạn trong hồi sức cấp cứu nhi và bệnh nhiễm, TP.HCM là một trong những trung tâm hồi sức tốt về bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, giảm tỷ lệ tử vong. "Ngày trước, khi chưa hợp tác quốc tế, điều trị một bệnh có thể sẽ rất tốn kém do điều trị chưa hiệu quả vì chưa tìm ra bệnh. Còn hiện nay, nhờ hợp tác quốc tế tốt mà phương pháp điều trị rất hiệu quả, kéo giảm chi phí điều trị, điển hình như điều trị đột quỵ hiện nay bằng can thiệp mạch, đặt stent, thuốc… cứu được BN, mang lại chất lượng sống cho BN", PGS-TS Thanh Hùng nói.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, từ những thành công này, BV Nhi đồng 1 thực hiện những công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đăng trên các tạp chí uy tín, nâng cao vị trí của từng BV, ngành y tế TP.HCM và của ngành y VN trên diễn đàn khoa học quốc tế. "Hợp tác quốc tế tạo nên luồng sinh khí sáng tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật cho BV. Các chuyên gia quốc tế đến VN cũng học hỏi được nhiều từ những ca bệnh cụ thể, nhờ đó tay nghề của họ nâng cao", PGS-TS Thanh Hùng chia sẻ thêm.

Hợp tác quốc tế giúp kết quả điều trị tốt, giúp chất lượng sống của bệnh nhi sau này bình thường, đó là điều kỳ diệu mà không có tiền bạc nào mua được. PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)

T HẮT CHẶT MỐI QUAN HỆ NGOẠI GIAO

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết BV có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế lớn. Thứ nhất là hợp tác với Trường Quốc tế châu Âu về y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản (PREIS, Ý). Theo đó, từ việc hợp tác đã xây dựng và phát triển Trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu; xây dựng Trung tâm huấn luyện siêu âm quốc tế tại BV Từ Dũ. Hai đơn vị cũng đã ký biên bản ghi nhớ từ tháng 11.2023 - 19.10.2028 và xa hơn nữa. Thứ hai, BV Từ Dũ hợp tác với GS Natsume Nagato, Lãnh sự danh dự của VN tại TP.Nagoya (Nhật Bản), Chủ tịch Hiệp hội mổ hàm ếch Nhật Bản và Hiệp hội Sakura Nhật Bản xây dựng Phòng khám nha khoa cho thai phụ tại BV Từ Dũ.

Hợp tác lớn thứ ba là với Hội đồng hồi sức châu Âu. Từ năm 2021, hội đồng này đã khảo sát về cơ sở vật chất, năng lực đào tạo và tầm ảnh hưởng đến mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em phía nam của BV Từ Dũ. Sau khi được đánh giá có tiềm năng và ghi nhận sự cam kết cao của lãnh đạo BV, Tổ chức sơ sinh VN đã tích cực hỗ trợ BV tổ chức 3 khóa học về đào tạo hồi sức sơ sinh theo tiêu chuẩn của Hội đồng hồi sức châu Âu tại BV, xem như khảo sát thực tế năng lực tổ chức của BV. Tháng 6.2024, Hội đồng hồi sức châu Âu đã công nhận BV Từ Dũ đạt tiêu chuẩn thành lập Trung tâm đào tạo hồi sức sơ sinh và đây là trung tâm đầu tiên tại miền Nam VN. Trung tâm chịu trách nhiệm huấn luyện cho các cơ sở y tế phía nam về hồi sức trẻ sơ sinh theo chương trình đào tạo của Hội đồng hồi sức châu Âu.

"Hợp tác quốc tế giúp BV Từ Dũ tiếp cận và triển khai các phương pháp y khoa hiện đại, tối ưu hóa chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực như can thiệp bào thai, chăm sóc nha khoa cho thai phụ, và hồi sức sơ sinh. Điều này mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, giúp tăng cơ hội sống và giảm thiểu các biến chứng trong thai kỳ và sơ sinh. Đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho y bác sĩ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Đây cũng là bước đi phát triển bền vững trong y tế, cũng như gắn kết văn hóa và xây dựng quan hệ quốc tế", BS Trần Ngọc Hải nói.

Ông Hải cũng cho rằng hợp tác với các đối tác quốc tế không chỉ có giá trị y tế mà còn thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa VN và các quốc gia như Ý, Nhật Bản, và các tổ chức châu Âu. Điều này tạo nền tảng cho các dự án hợp tác dài hạn trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho lĩnh vực y tế.

"Hợp tác quốc tế là một chiến lược quan trọng giúp BV Từ Dũ không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ, mà còn khẳng định vai trò đầu ngành trong hệ thống y tế VN. Đây là tiền đề vững chắc để BV tiếp tục phát triển và hội nhập sâu rộng với y học thế giới", BS Trần Ngọc Hải tin tưởng.

Còn tại BV Chợ Rẫy, trong 4 - 5 năm trở lại đây, BV tiếp nhiều đoàn chuyên gia quốc tế đến tham dự các hội nghị và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cụ thể là hợp tác với Úc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc về đào tạo và chuyển giao công nghệ điều phối ghép tạng, ghép xương, hồi sức, tim mạch, phẫu thuật tim, ngoại tổng quát, huyết học, ung thư, bệnh nhiệt đới điều dưỡng, trao đổi sinh viên, đào tạo bác sĩ trẻ, thử nghiệm thuốc…

Y tế tư nhân cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế Nếu như ở các BV công lập đẩy mạnh hợp tác quốc tế về điều trị bệnh thì ở lĩnh vực tư nhân đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu thuốc, vắc xin. Điển hình trong năm 2024, Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI), Hệ thống tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai, ứng dụng các kỹ thuật mới, hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu y khoa, đặc biệt tập trung nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do phế cầu khuẩn và RSV gây ra. Các bên cùng hướng đến mục tiêu hợp tác toàn diện bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức chủ động phòng bệnh, bắt kịp các tiến bộ trên thế giới, góp phần tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân VN. Đồng thời xây dựng dữ liệu y tế nhằm xác định gánh nặng bệnh tật hoặc để cải tiến thuốc, vắc xin, từ đó cải thiện chất lượng y tế tại VN. Ngoài Pfizer, TAMRI đã và đang hợp tác với hàng chục công ty dược phẩm, hãng vắc xin hàng đầu thế giới như AstraZeneca (Anh), MSD (Mỹ)... và có ít nhất 10 thử nghiệm lâm sàng đang thực hiện. Đặc biệt, ngày 12.12 vừa qua, BV đa khoa Tâm Anh cùng TAMRI công bố triển khai Dự án VISTA-1 về thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư RBS2418 của Mỹ. Sự kiện này có sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội sống cho những BN ung thư giai đoạn cuối mà còn đánh dấu bước tiến lớn của y học VN trên trường quốc tế. Trong khi đó, Hệ thống y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard, Phòng khám đa khoa Ngọc Minh (TP.HCM)… cũng đã ký kết hợp tác với các đối tác lớn của Nhật Bản về chẩn đoán đoán hình ảnh, nâng cao chất lượng KCB một cách toàn diện.