Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Vân Long thuộc tỉnh Ninh Bình ảnh: giz

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các ban quản lý rừng, cơ sở nghiên cứu, đối tác phát triển và tổ chức bảo tồn, nhằm đánh giá kết quả năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và thời gian tới.

Theo công bố hiện trạng rừng năm 2025, Việt Nam có 14,97 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,03%. Còn báo cáo tổng kết năm 2026 ghi nhận cả nước có 169 khu rừng đặc dụng, trong đó có 38 vườn quốc gia và có 423 khu rừng phòng hộ; tổng diện tích theo hồ sơ quản lý gần 6,5 triệu ha. Đây là nền tảng quan trọng của an ninh sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị ảnh: thụy miên

Sau sắp xếp, số ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giảm từ 278 xuống còn 183 đơn vị (giảm 34,2%), trong khi lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng là 4.231 người. Năm 2026, diện tích được tổ chức bảo vệ đạt trên 4,38 triệu ha; diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi rừng đạt trên 12.600 ha. Yêu cầu đặt ra là tinh gọn đầu mối nhưng không làm suy giảm năng lực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm tính toàn vẹn của hệ sinh thái, nhân lực và nguồn tài chính ổn định.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận việc chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng đơn thuần sang quản lý tổng hợp, bảo tồn gắn với phục hồi và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.

"Cần làm rõ điều kiện triển khai các hoạt động tái hoang dã trên cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và năng lực quản lý; đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái có trách nhiệm, dịch vụ môi trường rừng, carbon rừng và các cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ rừng, cộng đồng và các bên liên quan", ông Hùng đề xuất.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển Nông nghiệp và Môi trường" cho bà Anja Barth ảnh: thụy miên

Ông Oemar Idoe, Phó giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường của GIZ Việt Nam, nhận định việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính đang có tác động ngày càng rõ nét lên công tác quản lý các khu bảo tồn.

Ông Idoe cho rằng quá trình chuyển đổi đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn và áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp hơn vượt qua ranh giới hành chính.

Cũng trong dịp này, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển Nông nghiệp và Môi trường" cho bà Anja Barth, Cố vấn trưởng nhóm các dự án về đa dạng sinh học và lâm nghiệp bền vững thuộc GIZ Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với sự hỗ trợ của dự án "Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam" (MEPA) do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền.

Dự án góp phần nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức cho các bên liên quan ở cấp trung ương, địa phương và các chủ rừng trong các lĩnh vực quản lý tổng hợp khu bảo tồn, tài chính bền vững, phương pháp tiếp cận có sự tham gia và ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học.