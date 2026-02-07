Khởi động dự án Đức – Việt về bảo tồn rừng đặc dụng ở Việt Nam

Động vật ở Vườn quốc gia Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa) ảnh: giz

Sự kiện khởi động dự án Đức - Việt đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức tại xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Với sự kiện này, Dự án MEPA chính thức bước vào giai đoạn triển khai, hướng đến mục tiêu quản lý các khu bảo tồn hiệu quả hơn và mang tính tích hợp. Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua tăng cường năng lực thực thi pháp luật, thể chế, kỹ thuật cho các cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương.

Dự án tập trung vào các kết quả cụ thể, bao gồm tăng cường khuôn khổ pháp lý, kỹ thuật và năng lực; bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho quản lý khu bảo tồn; triển khai phục hồi hệ sinh thái thông qua quy hoạch có trọng tâm và các can thiệp thí điểm; và thúc đẩy du lịch thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế cho địa phương.

Ông Đoàn Hoài Nam, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, kỳ vọng Dự án MEPA sẽ góp phần xây dựng một cách tiếp cận toàn diện, tổng thể và bền vững trong quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ của Việt Nam, bảo tồn đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế địa phương trong dài hạn.

Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) ảnh: giz

Dự án đặc biệt chú trọng sự tham gia của các bên liên quan, trao quyền cho cộng đồng và các cách tiếp cận nhạy cảm giới, nhằm bảo đảm cộng đồng địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, được tham gia tích cực và hưởng lợi từ các nỗ lực bảo tồn, đồng thời lồng ghép tri thức bản địa vào công tác quản trị khu bảo tồn.

Sự kiện khởi động dự án MEPA thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ các đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình và Thanh Hóa; Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vân Long; cùng các đối tác phát triển.

Ông Oemar Idoe, Trưởng khối các dự án thuộc lĩnh vực Môi trường và Khí hậu của GIZ Việt Nam, cho biết thay mặt chính phủ Đức, GIZ sẽ cung cấp những hỗ trợ thiết tại thực địa nhằm thí điểm các cách tiếp cận quản lý tích hợp, tăng cường năng lực, đồng thời cùng với Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm và các đối tác cấp tỉnh xây dựng các giải pháp tài chính bền vững và phục hồi hệ sinh thái, qua đó mang lại các kết quả bảo tồn có thể đo lường được, và những lợi ích cụ thể cho cộng đồng địa phương.

Dự án MEPA được triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 6.2028, với tổng ngân sách 4,5 triệu euro do chính phủ Đức tài trợ, và phần đóng góp 74.949 euro từ chính phủ Việt Nam.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm phối hợp với GIZ thực hiện dự án, gồm cả triển khai các thí điểm tại ba khu rừng đặc dụng: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vân Long (tỉnh Ninh Bình), Vườn quốc gia Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa) và Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai).