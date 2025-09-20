Lễ hội Đức tại TP.HCM sẽ có gì đặc sắc?

Lễ hội vào cửa tự do và không cần đăng ký trước ảnh: Tổng lãnh sự quán Đức

Theo Tổng lãnh sự quán Đức, Lễ hội Đức là sự kiện đặc biệt đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hợp tác đa lĩnh vực giữa các đối tác hai nước.

Lễ hội sẽ trưng bày và giới thiệu nhiều dự án hợp tác từ doanh nghiệp, trường đại học, trường học, tổ chức xã hội và các sáng kiến chung, minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai quốc gia.

Khách tham dự sẽ được trải nghiệm một chương trình phong phú dành cho mọi lứa tuổi: ẩm thực Đức đặc sắc với bánh táo nướng Apfelstrudel, xúc xích Currywurst và bia tươi, thưởng thức rượu vang thượng hạng đến từ bang Rheinland-Pfalz, cùng các tiết mục âm nhạc sôi động.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là phần giới thiệu về thành phố kết nghĩa với TP.HCM là Leipzig, với các gian thông tin và hoạt động hấp dẫn, thể hiện mối gắn kết sâu sắc giữa hai thành phố.

Ngoài ra, nhiều trò chơi, hoạt động và cuộc thi với phần thưởng hấp dẫn dành cho cả trẻ em lẫn người lớn cũng đang chờ đón khách tham dự.

Lễ hội vào cửa tự do và không cần đăng ký trước.

Thông tin chi tiết :

Thời gian: Thứ bảy, 04.10.2025, 10 giờ 30 phút - 17 giờ

Địa điểm: Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM