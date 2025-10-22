Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đức muốn giúp chính phủ Mỹ trả lương cho 11.000 nhân viên

Trí Đỗ
22/10/2025 20:32 GMT+7

Chính phủ Đức ngày 22.10 cho biết họ sẽ khởi xướng một khoản chi tiêu ngoài kế hoạch để chi trả lương tháng 10 cho khoảng 11.000 nhân viên làm việc tại các căn cứ Mỹ ở Đức trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa.

"Chính phủ liên bang sẽ tạm ứng ngân sách để bảo đảm trả lương tháng 10 đúng hạn", Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Tài chính Đức cho biết.

Đức muốn giúp chính phủ Mỹ trả lương cho 11.000 nhân viên - Ảnh 1.

Các quân nhân tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) ngày 24.4.2025

ẢNH: AFP

Trước đó, công đoàn Verdi của Đức ngày 21.10 bày tỏ lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ngừng chi trả lương trong thời gian đóng cửa, điều mà công đoàn cho là vi phạm luật lao động Đức. Công đoàn Verdi kêu gọi Đức tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng chậm trả lương.

Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Đức nói với AFP rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có thể tiếp tục thanh toán các khoản lương này hay không. Hiện chính quyền Berlin và bang Rhineland-Palatinate – nơi đặt nhiều căn cứ của Mỹ – đã đạt được thỏa thuận tạm thời để bảo đảm tiền lương được chi trả đầy đủ.

Theo vị quan chức Đức, Berlin dự kiến sẽ được hoàn trả chi phí tiền lương sau khi ngân sách liên bang Mỹ được thông qua.

Người phát ngôn nói thêm rằng sự đóng góp của Berlin là "dấu hiệu đoàn kết với lực lượng vũ trang Mỹ đóng quân tại Đức và các nhân viên dân sự của họ".

Chính phủ Đức khẳng định việc hỗ trợ này là "biểu hiện của tinh thần đoàn kết với lực lượng vũ trang Mỹ và nhân viên dân sự của họ tại Đức".

Chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang tuần thứ 3 đóng cửa. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump muốn thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn để duy trì hoạt động của chính phủ, trong khi đảng Dân chủ yêu cầu phải gia hạn trợ cấp về bảo hiểm mới đồng ý bỏ phiếu về việc đưa chính phủ hoạt động trở lại.

Xem thêm bình luận