Giải trí Đời nghệ sĩ

Đức Phúc bất ngờ 'đột kích' đám cưới hát tặng cô dâu - chú rể

Thạch Anh
Thạch Anh
14/02/2026 11:32 GMT+7

Xuất hiện tại một đám cưới để biểu diễn, Đức Phúc gây bất ngờ cho không chỉ cô dâu - chú rể mà cả khách tham dự.

Kể từ 2020, Đức Phúc luôn chọn dịp Valentine để trình làng một bản tình ca mới hoặc làm mới những tình khúc như Chăm em một đời, Em đồng ý, Ngày đầu tiên, Hơn cả yêu. Các sản phẩm này thường mang câu chuyện tình yêu cảm động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Chính sự lặp lại đều đặn này, kết hợp với thành tích ấn tượng của các dự án khiến người hâm mộ gọi Đức Phúc là “hoàng tử Valentine”.

Đức Phúc sau danh xưng 'hoàng tử Valentine'

Đức Phúc bất ngờ 'đột kích' đám cưới hát tặng cô dâu - chú rể - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Đức Phúc trong đám cưới khiến cô dâu, chú rể không khỏi bất ngờ

Ảnh: NVCC

Năm nay, Đức Phúc tiếp tục trình làng MV Hơn cả hạnh phúc, gồm những ca khúc về tình yêu từng gây sốt trước đó. Đặc biệt, bản mashup này có thêm một đoạn nhạc hoàn toàn mới, viết riêng cho Valentine năm nay. Đó là lời chúc phúc chung giản dị, chân thành dành cho các cặp đôi mà nam ca sĩ muốn dành tặng. 

Xuyên suốt MV là hình ảnh Đức Phúc xuất hiện bất ngờ tại các đám cưới thật. Khoảnh khắc nam ca sĩ cất giọng hát trên sân khấu đã tạo nên những phản ứng tự nhiên từ cô dâu chú rể và khách tham dự. 

Mỗi cặp đôi trong MV mang đến một sắc thái riêng biệt nhưng lại giao thoa cùng một điểm chạm, đó là tình yêu đích thực. Tình yêu của họ đều bắt đầu từ sự dũng cảm khi nói ra điều thật lòng, được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện, bằng hành động và bằng cam kết lâu dài.

- Ảnh 2.

Khoảnh khắc lãng mạn trong MV Hơn cả hạnh phúc

Ảnh: NVCC

Thông qua MV Hơn cả hạnh phúc, Đức Phúc hy vọng cùng những cộng sự khơi dậy niềm tin về tình yêu đích thực. Đồng thời, MV như một lời khẳng định rằng tình yêu thật sự không thể tồn tại nếu chỉ dừng ở cảm xúc, nó cần được thể hiện, được nói ra, và được xác nhận bằng hành động. “Chỉ khi con người dám bày tỏ, tình yêu mới có cơ hội trở nên rõ ràng, trưởng thành và bền vững”, anh chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Đức Phúc trở thành "cầu nối" cho những khoảnh khắc tình cảm của khán giả. Trước đó, trong nhiều đêm diễn, nam ca sĩ từng chứng kiến không ít màn tỏ tình, cầu hôn hay bày tỏ cảm xúc đầy bất ngờ từ các cặp đôi. 

