Đức Thịnh: Sau 6 năm tôi đánh mất nhiều thứ

Sau 6 năm gần như rút lui khỏi showbiz, Đức Thịnh thừa nhận anh đã đánh mất nhiều thứ, từ cảm xúc làm nghề đến các mối quan hệ trong công việc. Nam đạo diễn cho biết quãng thời gian dài “ở ẩn” khiến việc mời diễn viên trở nên khó khăn hơn, thậm chí có lúc anh chạnh lòng khi thấy vợ là Thanh Thúy phải vất vả kết nối thay mình.

Đạo diễn Đức Thịnh tái xuất điện ảnh

Thời gian qua, Đức Thịnh nhìn nhận bản thân từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, không còn hứng thú với bất kỳ dự án nào. Anh từ chối nhiều lời mời, để áp lực tài chính gia đình dồn lên vai vợ. “Làm cha cũng tệ, làm chồng cũng tệ, làm nghệ thuật thì không muốn làm nữa”, Đức Thịnh thẳng thắn chia sẻ.

Đạo diễn Đức Thịnh xem Trùm Sò là cột mốc làm lại từ đầu, khi anh dần tìm lại cảm xúc làm nghề và đối diện với những thử thách mới trong điện ảnh ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, chính khoảng lặng kéo dài này lại giúp nam đạo diễn nhìn lại bản thân và hiểu rõ hơn giá trị cuộc sống. Khi quyết định trở lại với Trùm Sò, anh xem đây như một sự khởi đầu mới, chấp nhận những khó khăn ban đầu và từng bước “làm nóng” lại mọi thứ. Đức Thịnh lựa chọn khai thác một điển tích dân gian quen thuộc nhưng được cải biên theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với khán giả.

Ra rạp từ ngày 24.4, phim điện ảnh Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh phải cạnh tranh với loạt tác phẩm Việt tại phòng vé, gồm Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh Hùng. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh chỉ thu về khoảng 5 tỉ đồng sau 5 ngày ra rạp. Doanh thu của phim có phần lép vế so với những dự án ra mắt cùng thời điểm, đồng thời số suất chiếu cũng còn hạn chế.