Theo Quyết định 5543/QĐ-UBND do Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký ngày 21.11.2026, phê duyệt Quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đức Trọng, tương đương 148,78 km². Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Trong đó, quy hoạch đến năm 2030: Hướng tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Quy hoạch đến năm 2050: Định hướng trở thành đô thị hạt nhân, cửa ngõ quốc tế, tăng kết nối trong tỉnh và liên vùng.

Vị trí xã Đức Trọng ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Trong đó, dành 150-500 ha ở phía tây khu lõi Liên Nghĩa cho quần thể cơ quan hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, gắn với quảng trường trung tâm và không gian công cộng.

Vùng lõi đô thị rộng khoảng 2.968 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực Liên Nghĩa cũ, đảm nhiệm các chức năng hành chính, thương mại và công vụ.

Xã Đức Trọng được xác định là đầu mối liên kết vùng quan trọng, kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ và duyên hải Nam Trung bộ ẢNH: LÂM VIÊN

Từ trung tâm hành chính mới Đức Trọng đến khu vực Gia Nghĩa khoảng 140-190 km, tùy tuyến đường và vị trí đến. Từ xã Đức Trọng đến trung tâm Đà Lạt khoảng 35km. Từ xã Đức Trọng đến Phan Thiết khoảng 130km.

Đức Trọng được định hướng kết nối liên vùng qua mạng lưới quốc lộ, cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Khu vực sân bay dự kiến phát triển kho bãi, cảng cạn và dịch vụ hậu cần hàng không.

Sông Đa Nhim được quy hoạch thành không gian sinh thái, cảnh quan của đô thị ẢNH: LÂM VIÊN

"Một lõi Đức Trọng - hai cánh cộng sinh"

Một trong những điểm đáng chú ý của đồ án quy hoạch được phê duyệt là tổ chức không gian theo mô hình "một lõi Đức Trọng - hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia".

Trong đó, lõi Đức Trọng - tập trung tại Liên Nghĩa, đảm nhiệm chức năng hành chính, thương mại và dịch vụ. Cánh Tân Hội - hỗ trợ giãn dân, phát triển nhà ở và dịch vụ. Cánh Ninh Gia - đảm nhiệm một số hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

Sông Đa Nhim được định hướng là không gian sinh thái của đô thị, với hành lang xanh dọc hai bờ.