    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Dùng AI tạo bản sao Microsoft Office miễn phí chạy trên trình duyệt

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Bộ công cụ văn phòng miễn phí được 'vibe-coding' giống Microsoft Office và lưu toàn bộ tài liệu vào đường dẫn URL có gì đặc biệt?

    Trong bối cảnh xu hướng lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên với AI (vibe-coding) đã có thể sao chép các gói phần mềm tên tuổi chỉ qua việc quan sát cách vận hành, nhà phát triển kiêm 'nhà tư tưởng công nghệ' Paul Ford đã giới thiệu ứng dụng web mang tên Tiny Little Office, trải nghiệm tại địa chỉ tinylittleoffice.com.

    Bộ công cụ này tích hợp 10 thành phần gồm trình soạn thảo văn bản, công cụ lập dàn ý, thuyết trình, bảng tính, máy tính bỏ túi, công cụ vẽ, tạo sơ đồ, tạo hoạt ảnh, lịch và trình lập kế hoạch chuyến đi.

    Lập trình viên dùng AI tạo bản sao Microsoft Office miễn phí chạy ngay trên trình duyệt - Ảnh 1.

    Giao diện đơn giản của bộ ứng dụng văn phòng Tiny Little Office

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Bản sao Microsoft Office được tạo ra để sử dụng nhanh trên trình duyệt

    Toàn bộ hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc cốt lõi là đường dẫn trang web (URL) chính là tài liệu, trong đó mọi thay đổi đối với tệp tin đều được lưu dưới dạng mã ngay trong đường dẫn URL. Việc chia sẻ URL đồng nghĩa với chia sẻ bản sao chính xác của tệp để người nhận tự chỉnh sửa cục bộ trên máy họ mà không đồng bộ ngược lại, đồng thời người gửi có thể đặt mật khẩu, chế độ chỉ đọc hoặc hẹn giờ tự hủy từ một giờ đến một tháng; còn với nhu cầu cá nhân, tệp có thể lưu trên trình duyệt hoặc xóa sạch khi đóng trang.

    Dự án bắt nguồn từ 6 năm trước khi đồng nghiệp của ông Ford là Rich Ziade xây dựng bảng tính 10 dòng TinySheet chạy trên trình duyệt và sau đó là TinyCalendar, nhưng cả hai cùng các URL liên quan đều bị bỏ dở. Giờ đây ý tưởng này trở lại thành bộ 10 ứng dụng hoàn chỉnh vì "việc xây dựng những thứ nhỏ gọn thực sự đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", được Ford dùng để lưu ghi chú trên Slack và nhận định rằng "nếu Signal là một hệ điều hành, công cụ này một ngày nào đó có thể hướng tới việc trở thành bộ ứng dụng văn phòng của nó" nhờ tính riêng tư và đơn giản.

    Dù vậy, tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của mô hình này so với các ứng dụng web thông thường. "Có rất nhiều sự đánh đổi ở đây", ông Ford nói thêm: "Các đường dẫn có thể trở nên dài dòng và cồng kềnh khi dán vào khung chat, và bạn tuyệt đối không thể tải lên video hay hình ảnh. Tiny Little Office cũng không có tính năng cộng tác theo thời gian thực như Google Docs.

    Hiện mã nguồn của bộ ứng dụng đã được mở để bất kỳ ai cũng có thể xem và sử dụng, có hỗ trợ cho các tác nhân mô hình ngôn ngữ lớn (LLM agents) và hiện diện trên mạng xã hội Bluesky. Dù chưa rõ chính xác tỷ lệ ứng dụng phương pháp vibe coding trong dự án, nhưng theo tài liệu do Ford đăng tải, công cụ Claude Code đã thực hiện ít nhất một phần công việc.

    Tin liên quan

    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office

    Sau Adobe, lập trình viên dùng AI tạo ra bản sao Microsoft Office

    Sau khi dùng AI sao chép bộ công cụ Adobe, kỹ sư Brandon Thomas tiếp tục tung ra các bản sao miễn phí của Microsoft Word, Excel và PowerPoint.

    Khám phá thêm chủ đề

    Office Google Microsoft vibe-coding AI phần mềm văn phòng Ứng dụng web Tiny Little Office

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận