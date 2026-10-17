Dùng AI tạo bản sao Microsoft Office miễn phí chạy trên trình duyệt

Trong bối cảnh xu hướng lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên với AI (vibe-coding) đã có thể sao chép các gói phần mềm tên tuổi chỉ qua việc quan sát cách vận hành, nhà phát triển kiêm 'nhà tư tưởng công nghệ' Paul Ford đã giới thiệu ứng dụng web mang tên Tiny Little Office, trải nghiệm tại địa chỉ tinylittleoffice.com.

Bộ công cụ này tích hợp 10 thành phần gồm trình soạn thảo văn bản, công cụ lập dàn ý, thuyết trình, bảng tính, máy tính bỏ túi, công cụ vẽ, tạo sơ đồ, tạo hoạt ảnh, lịch và trình lập kế hoạch chuyến đi.

Giao diện đơn giản của bộ ứng dụng văn phòng Tiny Little Office

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bản sao Microsoft Office được tạo ra để sử dụng nhanh trên trình duyệt

Toàn bộ hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc cốt lõi là đường dẫn trang web (URL) chính là tài liệu, trong đó mọi thay đổi đối với tệp tin đều được lưu dưới dạng mã ngay trong đường dẫn URL. Việc chia sẻ URL đồng nghĩa với chia sẻ bản sao chính xác của tệp để người nhận tự chỉnh sửa cục bộ trên máy họ mà không đồng bộ ngược lại, đồng thời người gửi có thể đặt mật khẩu, chế độ chỉ đọc hoặc hẹn giờ tự hủy từ một giờ đến một tháng; còn với nhu cầu cá nhân, tệp có thể lưu trên trình duyệt hoặc xóa sạch khi đóng trang.

Dự án bắt nguồn từ 6 năm trước khi đồng nghiệp của ông Ford là Rich Ziade xây dựng bảng tính 10 dòng TinySheet chạy trên trình duyệt và sau đó là TinyCalendar, nhưng cả hai cùng các URL liên quan đều bị bỏ dở. Giờ đây ý tưởng này trở lại thành bộ 10 ứng dụng hoàn chỉnh vì "việc xây dựng những thứ nhỏ gọn thực sự đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", được Ford dùng để lưu ghi chú trên Slack và nhận định rằng "nếu Signal là một hệ điều hành, công cụ này một ngày nào đó có thể hướng tới việc trở thành bộ ứng dụng văn phòng của nó" nhờ tính riêng tư và đơn giản.

Dù vậy, tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của mô hình này so với các ứng dụng web thông thường. "Có rất nhiều sự đánh đổi ở đây", ông Ford nói thêm: "Các đường dẫn có thể trở nên dài dòng và cồng kềnh khi dán vào khung chat, và bạn tuyệt đối không thể tải lên video hay hình ảnh. Tiny Little Office cũng không có tính năng cộng tác theo thời gian thực như Google Docs.

Hiện mã nguồn của bộ ứng dụng đã được mở để bất kỳ ai cũng có thể xem và sử dụng, có hỗ trợ cho các tác nhân mô hình ngôn ngữ lớn (LLM agents) và hiện diện trên mạng xã hội Bluesky. Dù chưa rõ chính xác tỷ lệ ứng dụng phương pháp vibe coding trong dự án, nhưng theo tài liệu do Ford đăng tải, công cụ Claude Code đã thực hiện ít nhất một phần công việc.