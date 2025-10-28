Dùng ảnh nhạy cảm tống tiền tình cũ, bị khởi tố

Ngày 28.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Chát (46 tuổi, trú tổ 51, P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”, liên quan hành vi dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa, tống tiền người tình cũ.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Đỗ Chát vì dùng ảnh 'nhạy cảm' tống tiền người tình cũ ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, năm 2016, Đỗ Chát quen bà B.T.N (44 tuổi, trú P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rồi phát sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 3.2023, do mâu thuẫn, bà N. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, khiến Chát tức tối.

Sau đó, Chát đã sử dụng hình ảnh nhạy cảm của bà N. chụp trong thời gian quen biết để đe dọa, buộc bà N. đưa 100 triệu đồng.

Dù không đạt được mục đích, đến tháng 8.2023, Chát tiếp tục gửi tin nhắn, hình ảnh đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của bà N. nếu không giao tiền. Nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Từ chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác định hành vi của Đỗ Chát có dấu hiệu “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 1.10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, đến nay Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Chát để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

