'Đứng bánh' từ nguồn tin về tội phạm

Cụ thể, tháng 10.2020, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo UBND H.Hóc Môn (TP.HCM) và các phòng chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất, giai đoạn từ 2013 - 7.2016 tại huyện này, do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa tại H.Hóc Môn do Thanh tra TP.HCM chuyển với cùng nội dung trên.



Trưng cầu nhiều lần, vẫn phải chờ 3 năm

Quá trình xác minh, 1.12.2020, PC03 đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 1159-02/PC03-Đ8 trưng cầu Sở TN-MT TP.HCM giám định về việc thực hiện các thủ tục trình duyệt, tham mưu, đề xuất, quyết định phê duyệt các phương án tổng mặt bằng - thiết kế hạ tầng kỹ thuật, lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở giai đoạn từ tháng 1.2013 - 7.2016 tại H.Hóc Môn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy trụ sở phòng giao dịch của một ngân hàng ở Gò Vấp Trần Kha

Đến ngày 2.2.2021, do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định và kết quả cung cấp tài liệu của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nên PC03 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến ngày 8.7.2021, Sở TN-MT có Văn bản số 5167/STNMT-VP cử nhân sự tham gia giám định và ngày 11.8.2021, Sở TN-MT có Văn bản số 5738/STNMT-VP bổ sung nhân sự tham gia giám định viên giám định vụ việc nêu trên.

Mặc dù, PC03 đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ cho người được cử tham gia giám định vụ việc thuộc Sở TN-MT. Tuy nhiên, đến ngày 7.3.2022, Sở TN-MT có Công văn số 1560 gửi PC03 thông báo do Sở TN-MT không có giám định viên tư pháp để thực hiện theo quy định của luật Tố tụng hình sự (do Sở chỉ có 2 giám định viên tư pháp, trong đó một người đã nghỉ hưu và một người vừa bị xử lý hình sự) nên đề nghị hủy các văn bản cử giám định viên trước đây.

Đến ngày 30.3.2022, PC03 ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm để thực hiện các thủ tục trưng cầu giám định giám định viên cấp trung ương. Ngày 30.3.2022, PC03 đã ra quyết định trưng cầu giám định viên thuộc Bộ TN-MT giám định: Việc thực hiện các thủ tục trình duyệt, tham mưu, đề xuất, quyết định phê duyệt các phương án tổng mặt bằng - thiết kế hạ tầng kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở giai đoạn từ tháng 1.2013 - 7.2016 tại H.Hóc Môn.

Theo đó, PC03 đã cung cấp hồ sơ tài liệu và đề nghị Bộ TN-MT sớm cử giám định viên để thực hiện các nội dung theo quyết định trưng cầu giám định nêu trên.

Đến ngày 29.4.2022, do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định của giám định viên Bộ TN-MT, nên PC03 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Khi có kết luận giám định, PC03 sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm để thực hiện các nội dung điều tra.

Một nguồn tin khác cho hay: "Vụ việc trên đến nay gần 3 năm chưa xử lý được chỉ vì chờ kết quả giám định của Sở TN-MT, Bộ TN-MT. Kết luận giám định là một trong những căn cứ rất quan trọng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Kết luận giám định là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng làm căn cứ để xác định có hay không có sự việc phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, những tình tiết liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án".

Người tố cáo mòn mỏi chờ đợi

Không chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm bị tạm đình chỉ mà cả vụ án cũng "giậm chân" tại chỗ do chờ kết quả giám định, định giá của cơ quan chức năng. Cụ thể, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm vào cuối tháng 6.2021 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Liên Khui Thìn đã tố cáo ông R. cùng một số cá nhân lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Epco, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Theo đó, giữa tháng 4.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH Epco và một số đơn vị liên quan.

Sau đó, vụ án đã được chuyển về cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Đến giữa tháng 8.2022, Công an TP.HCM ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án. Lý do, đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định vốn góp, tư cách thành viên góp vốn của UBND Q.3 tại Công ty TNHH Epco. Chưa có kết quả định giá đối với các bất động sản mà ông Thìn tố cáo ông R. trong thời gian làm giám đốc Công ty TNHH Epco đã chuyển nhượng bất hợp pháp, gây thiệt hại cho công ty và cá nhân ông Thìn. Đây là những chứng cứ, tài liệu quan trọng làm căn cứ để xác định cá nhân thực hiện hành vi sai phạm.

Kể cả kết luận điều tra cũng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử được do chưa có kết luận định giá tài sản. Điển hình, vụ cháy trụ sở phòng giao dịch của một ngân hàng ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra lần 5, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Long (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội "hủy hoại tài sản". Long là bị can vụ đốt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng nói trên xảy ra ngày 14.9.2020. Vụ này, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung 4 lần, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận điều tra 5 lần, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. "Hơn một năm, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM vẫn chưa có kết luận định giá tài sản bị thiệt hại, nên tòa chưa xét xử được, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng", nguồn tin cho biết. (còn tiếp)