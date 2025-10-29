Dùng bao cát bịt miệng cống, ngăn nước lũ tràn vào trung tâm TP.Quảng Ngãi cũ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 16 giờ chiều nay 29.10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương dùng bao cát bịt miệng cống tại một trạm bơm để ngăn nước lũ sông Trà Khúc chảy ngược vào trung tâm TP.Quảng Ngãi cũ. Trạm bơm này thuộc dự án kè chống sạt lở và cải tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc.

Công nhân dùng hàng trăm bao cát bịt miệng cống, ngăn không cho lũ tràn vào trung tâm TP.Quảng Ngãi cũ ẢNH: H.P

Theo ghi nhận, khi nước tràn ngược vào bên trong, lực lượng chức năng huy động một máy múc và hàng chục người để bịt miệng cống. Máy múc dùng các tấm sắt đè lên miệng cống. Trong khi đó, các công nhân Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi khẩn trương đổ cát vào hàng trăm bao tải, chuyển xuống đặt tại điểm tràn nước vào.

Dùng bao cát và tấm thép đè lên lỗ cống ngăn nước tràn ẢNH: H.P

Ông Phạm Văn Nhân, cán bộ quản lý dự án, cho biết trạm bơm này nhằm mục đích hút nước từ bên trong thành phố đưa ra sông Trà Khúc. Khi nước sông Trà Khúc thấp, 4 cửa phay hoạt động còn nước sông lớn thì 4 cửa phay đóng, trạm bơm hút nước từ trong thành phố ra sông.

Tuy nhiên, nước sông Trà Khúc đang dâng cao hơn công trình bên trong nên nước sông tràn vào qua cống. "Chúng tôi đang xử lý bịt nắp cống lại, nước sông sẽ không tràn vào nữa", ông Nhân nói.

Công nhân thả bao cát xuống cống ẢNH: H.P

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục ẢNH: H.P

Như Thanh Niên đã thông tin, hiện bờ nam sông Trà Khúc chưa ghi nhận ngập lụt, bờ bắc nước lũ đã tràn vào gây ngập nhiều khu dân cư ở P.Trương Quang Trọng. Nhiều người dân đang sơ tán, vận chuyển đồ đạc để chạy lũ.

Nước lũ đã tràn vào bờ bắc trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, sáng 29.10, nước trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3. Lúc 10 giờ sáng, mực nước tại trạm Trà Khúc cao 7,37 m, trên mức báo động 3 là 0,87 m và đang tiếp tục lên cao.

Trong khi đó, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có mưa to và rất to. Lượng mưa rất lớn, đo được tại một số trạm: Trà Thanh (1.699 mm), Trà Nham (1.276 mm), Hương Trà (1.221 mm), Sơn Trà (1.235 mm), Trà Hiệp (1.290 mm), Ba Điền (1.141 mm), Trà Tây 2 (963 mm), Sơn Long (950 mm), Trà Tân (818 mm).