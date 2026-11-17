Bữa trưa vội vàng, một suất cơm bình dân hay bát phở gần trường, gần nơi làm việc là lựa chọn của nhiều người vì nhanh gọn và tiết kiệm. Khi gọi món, thực khách thường quan tâm đến giá tiền, khẩu vị và vệ sinh của quán ăn. Còn chất liệu của chiếc bát đựng thức ăn lại ít khi được chú ý. Nhựa melamine hiện nay được sử dụng khá thông dụng vì hình thức bóng, trơn nhẵn, trọng lượng nhẹ, chi phí phải chăng. Nếu xài đúng thì chất liệu này an toàn, tiện dụng. Nhưng xài sai cách lại có nguy cơ giải phóng formaldehyde, gây tác hại cho sức khỏe.

Dùng bát đĩa melamine sai cách, nguy cơ nào với gan, thận?



