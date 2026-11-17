Bữa trưa vội vàng, một suất cơm bình dân hay bát phở gần trường, gần nơi làm việc là lựa chọn của nhiều người vì nhanh gọn và tiết kiệm. Khi gọi món, thực khách thường quan tâm đến giá tiền, khẩu vị và vệ sinh của quán ăn. Còn chất liệu của chiếc bát đựng thức ăn lại ít khi được chú ý. Nhựa melamine hiện nay được sử dụng khá thông dụng vì hình thức bóng, trơn nhẵn, trọng lượng nhẹ, chi phí phải chăng. Nếu xài đúng thì chất liệu này an toàn, tiện dụng. Nhưng xài sai cách lại có nguy cơ giải phóng formaldehyde, gây tác hại cho sức khỏe.
Dùng bát đĩa melamine sai cách, nguy cơ nào với gan, thận?
Bát đĩa nhẹ, khó vỡ, có giá thành phải chăng khiến đồ dùng làm từ nhựa melamine được nhiều quán ăn và người dân lựa chọn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những băn khoăn về khả năng thôi nhiễm hóa chất độc hại. Việc nhận diện chất liệu, hiểu đúng nguy cơ và cách sử dụng loại bát đĩa này sao cho an toàn là vấn đề người tiêu dùng cần quan tâm.
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