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    Bật 'chế độ ban đêm' lướt điện thoại: Bảo vệ mắt, dịu thần kinh sao khó ngủ?

    Bật 'chế độ ban đêm' lướt điện thoại: Bảo vệ mắt, dịu thần kinh sao khó ngủ?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Tắt hết đèn, bật sẵn giao diện tối (Dark mode) hay chế độ ánh sáng ấm (Night Shift) trên điện thoại rồi thoải mái lướt mạng vì nghĩ mắt đã được bảo vệ? Đó là lý do vì sao bạn cứ trằn trọc hàng giờ đồng hồ, đầu óc bồn chồn dù mắt đã mỏi rã rời.

    "Chế độ ban đêm" chỉ giúp giảm độ chói và bớt mỏi mắt vật lý, chứ hoàn toàn không có khả năng "tắt" sự hưng phấn của hệ thần kinh.

    Mỗi khi bạn lướt qua một video ngắn, đọc một tin tức mới hay xem một bức ảnh thu hút, não bộ sẽ liên tục tiết ra Dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và tò mò. Bộ não của bạn bị cuốn vào một vòng lặp kích thích liên tục, khiến hormone căng thẳng (Cortisol) duy trì ở mức cao. Con mắt có thể dịu đi nhờ ánh sáng vàng, nhưng bộ não thì lại đang "chạy trên máy thể dục". Kết quả là cơ thể bị chặn đứng quá trình tiết Melatonin (hormone gây buồn ngủ), khiến bạn trằn trọc đến tận 1–2 giờ sáng.

    Bật "Chế độ ban đêm" lướt điện thoại: Bảo vệ mắt, dịu thần kinh sao khó ngủ? - Ảnh 1.

    Bật "Chế độ ban đêm" lướt điện thoại: Bảo vệ mắt, dịu thần kinh sao khó ngủ?



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