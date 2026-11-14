"Chế độ ban đêm" chỉ giúp giảm độ chói và bớt mỏi mắt vật lý, chứ hoàn toàn không có khả năng "tắt" sự hưng phấn của hệ thần kinh.

Mỗi khi bạn lướt qua một video ngắn, đọc một tin tức mới hay xem một bức ảnh thu hút, não bộ sẽ liên tục tiết ra Dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và tò mò. Bộ não của bạn bị cuốn vào một vòng lặp kích thích liên tục, khiến hormone căng thẳng (Cortisol) duy trì ở mức cao. Con mắt có thể dịu đi nhờ ánh sáng vàng, nhưng bộ não thì lại đang "chạy trên máy thể dục". Kết quả là cơ thể bị chặn đứng quá trình tiết Melatonin (hormone gây buồn ngủ), khiến bạn trằn trọc đến tận 1–2 giờ sáng.

Bật "Chế độ ban đêm" lướt điện thoại: Bảo vệ mắt, dịu thần kinh sao khó ngủ?





