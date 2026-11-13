Tập gym cường độ cao, có nên ăn 5 - 6 quả trứng/ngày?

Theo tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thúy, Viện Dinh dưỡng quốc gia, nếu ăn 5 - 6 quả trứng (nguyên quả) mỗi ngày cơ thể nhận được khoảng 30 - 42 gam protein và khoảng 900 - 1.200 mg cholesterol.

Nếu tăng lên 10 quả trứng/ngày, lượng cholesterol có thể lên tới 1.800 - 2.000 mg/ngày. Ăn quá nhiều lòng đỏ có thể làm tăng LDL-cholesterol ở một số người, đặc biệt ở những người có rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc nguy cơ tim mạch cao.

Người tập thể lực cần duy trì dinh dưỡng cân đối thay vì ăn trứng quá nhiều ẢNH: LIÊN CHÂU

"Do đó, ăn trứng 'liều cao', có thể dẫn đến các nguy cơ sức khỏe do mất cân bằng dinh dưỡng", bác sĩ Thúy lưu ý, đồng thời cho biết ăn trứng nhiều, liên tục vẫn có thể không mang lại lợi ích tăng cơ tương ứng.

Ăn nhiều protein vượt quá nhu cầu không đồng nghĩa với tăng cơ nhanh hơn. Hiệu quả phát triển cơ bắp còn phụ thuộc vào chương trình tập luyện, tổng năng lượng, giấc ngủ và phân bố protein trong ngày.

Một số nguy cơ khác với sức khỏe nếu thường xuyên ăn trứng "liều cao" được chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, trong đó có rối loạn lipid máu. Việc ăn nhiều trứng nguyên quả kéo dài còn có thể làm tăng LDL-cholesterol ở những người nhạy cảm với cholesterol khẩu phần.

Cạnh đó, ăn trứng quá mức thay thế các nhóm thực phẩm khác dẫn đến thiếu cân đối khẩu phần. Nếu dùng trứng thay thế phần lớn thịt, cá và thực phẩm khác, người ăn có thể thiếu đa dạng axít amin thiết yếu, vi chất, chất xơ và một số khoáng chất cần thiết.

Do đó, nên phối hợp đa dạng trứng, cá, thịt nạc, sữa, đậu đỗ và các nguồn protein khác thay vì chỉ sử dụng một loại thực phẩm.

"Trường hợp mắc bệnh thận mạn, mức tiêu thụ trứng cần được đánh giá và cá thể hóa lượng protein. Khẩu phần protein quá cao có thể không phù hợp với người đã suy giảm chức năng thận", bác sĩ Thúy lưu ý thêm với nhóm có bệnh lý.

Mới đây, theo chia sẻ của một số ít gymer trẻ tập thể lực nặng, có trường hợp khá thường xuyên ăn 5 - 6 quả trứng/ngày; cá biệt có ngày ăn 8 - 10 quả, thay vì ăn thịt. Lý do là trứng dễ chế biến và cung cấp nguồn protein hỗ trợ tăng cơ.