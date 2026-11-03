Có nên ăn trứng thay cho thịt bò, heo không?

Theo tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thúy, Viện Dinh dưỡng quốc gia, một quả trứng gà khoảng 50 gam cung cấp 6 - 7 gam protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axít amin thiết yếu, cùng vitamin B12, vitamin A, choline và một số khoáng chất.

Các giá trị thay đổi theo loại thực phẩm, phần thịt và cách chế biến. Tuy nhiên so sánh tương đối về giá trị dinh dưỡng, về lượng protein, khoảng 3 quả trứng có thể cung cấp lượng protein tương đương 100 gam thịt nạc. Tuy nhiên, trứng không thay thế hoàn toàn thịt về thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là sắt heme và kẽm trong thịt bò.

"Do đó nên phối hợp đa dạng trứng, cá, thịt nạc, sữa, đậu đỗ và các nguồn protein khác thay vì chỉ sử dụng một loại thực phẩm", TS Thúy cho biết.

Thành phần 1 quả trứng (50 g) 100 g thịt bò nạc 100 g thịt lợn nạc Protein 6 - 7 gam 20 - 22 gam 20 - 22 gam Năng lượng 70 - 75 kcal 120 - 170 kcal 120 - 160 kcal Cholesterol 180 - 200 mg 60 - 90 mg 60 - 80 mg Sắt 0,9 mg 2 - 3 mg 0,8 - 1,2 mg Một số thành phần dinh dưỡng trong trứng và thịt bò, heo (Viện Dinh dưỡng)



Trứng lòng đào và nguy cơ nhiễm khuẩn

Theo Viện Dinh dưỡng, trứng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, choline (cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể: hệ thống thần kinh, chức năng não…).

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn 1 quả/ngày là mức an toàn và có lợi, nhưng việc tiêu thụ này nằm trong một chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát tổng chất béo nạp vào, và được chế biến lành mạnh (như luộc, hấp) thay vì ăn kèm các thực phẩm giàu chất béo bão hòa (như xúc xích, bơ, pa tê).

Nên ăn lòng đỏ trứng nấu chín để đảm bảo an toàn thực phẩm ẢNH: NAM SƠN

Đối với lòng đỏ, việc lựa chọn giữa ăn "lòng đào" hay chín kỹ là một sự cân nhắc về dinh dưỡng và an toàn. Lòng đỏ lòng đào tuy giữ được gần như toàn bộ các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin A, E và chất chống ô xy hóa carotenoid, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn salmonella. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào lòng đỏ ngay từ khi trứng hình thành trong cơ thể gà, ngay cả khi vỏ trứng còn nguyên vẹn, hoặc nhiễm từ bên ngoài vỏ trứng. Do đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm, nên nấu chín hoàn toàn cả lòng trắng và lòng đỏ.