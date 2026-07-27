Nên ăn trứng như thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết trứng không phải là "thuốc bổ" cho tim, nhưng cũng không phải là "kẻ thù" của trái tim như từng bị nhìn nhận trước đây.

Cần có chế độ ăn hợp lý để bảo vệ sức khỏe tim mạch, chứ không chỉ là số quả trứng ăn mỗi ngày ẢNH: LIÊN CHÂU

Một quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 70 - 80 kcal, 6 - 7 gam protein chất lượng cao, cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, choline, selenium, lutein và zeaxanthin. Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tương đối rẻ, dễ bảo quản và dễ chế biến.

Tuy nhiên, một quả trứng lớn cũng chứa khoảng 180 - 200 mg cholesterol, chủ yếu tập trung trong lòng đỏ. Trong nhiều thập niên, người ta cho rằng ăn nhiều cholesterol sẽ trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu, từ đó thúc đẩy xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

"Ngày nay, khoa học dinh dưỡng đã có cái nhìn đầy đủ hơn. Cholesterol máu, đặc biệt LDL-cholesterol thường được gọi là cholesterol "xấu" không chỉ phụ thuộc vào lượng cholesterol trong thực phẩm. Cơ thể, chủ yếu là gan, tự tổng hợp phần lớn cholesterol; đồng thời, mức độ đáp ứng với cholesterol từ thức ăn cũng khác nhau đáng kể giữa từng người", GS Hùng cho biết.

Đặc biệt, chất béo bão hòa trong toàn bộ khẩu phần thường có ảnh hưởng mạnh hơn đến LDL-cholesterol so với cholesterol từ một quả trứng đơn lẻ. Chất béo bão hòa thường có nhiều trong thịt mỡ, thịt chế biến, bơ, mỡ động vật, một số sản phẩm sữa nguyên kem, bánh ngọt công nghiệp và nhiều món chiên rán.

Theo khuyến cáo khoa học mới nhất năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, điều quan trọng là toàn bộ mô hình ăn uống lâu dài, chứ không nên chỉ tập trung vào một chất dinh dưỡng hay một loại thực phẩm riêng lẻ. Ăn trứng ở mức vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Theo chuyên gia tim mạch, với phần lớn người khỏe mạnh, ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày trong một chế độ ăn cân đối, giàu thực phẩm thực vật và ít chất béo bão hòa có thể chấp nhận được. Bằng chứng hiện nay không cho thấy mức tiêu thụ vừa phải này làm tăng rõ rệt nguy cơ bệnh tim mạch.

Cuối cùng, nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ không được quyết định bởi một quả trứng trong bữa sáng, mà bởi tổng thể những gì chúng ta ăn mỗi ngày, cùng với cân nặng, vận động thể lực, huyết áp, đường máu, LDL-cholesterol và việc có hút thuốc hay không.

"Vì vậy, thay vì hỏi 'có nên kiêng trứng không?', có lẽ câu hỏi đúng hơn là: 'tôi đang ăn trứng như thế nào và toàn bộ chế độ ăn của tôi có thực sự tốt cho trái tim hay không?'", GS Hùng lưu ý, đồng thời cho rằng, với đa số người khỏe mạnh, khoảng một quả trứng nguyên lòng đỏ mỗi ngày là mức hợp lý.

Nhưng không chỉ đếm số quả trứng, hãy quan tâm đến tổng thể chế độ ăn, đặc biệt là lượng chất béo bão hòa.

Ưu tiên luộc, hấp, chần hoặc áp chảo ít dầu hơn là chiên ngập dầu hay chiên với mỡ động vật. Hạn chế ăn trứng thường xuyên cùng xúc xích, thịt xông khói và thịt chế biến.