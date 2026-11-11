Đề xuất sổ ghi chép khi kinh doanh thức ăn đường phố là chứng từ thay hóa đơn

Tại dự thảo luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế quy định cắt giảm cơ bản thủ tục "tiền kiểm" không phù hợp với thực tiễn mưu sinh của người dân lao động nhỏ lẻ.

Theo đó, các trường hợp là: cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, người bán hàng rong và kinh doanh thức ăn đường phố được xếp vào danh mục miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các sản phẩm thực phẩm được chế biến tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và cơ sở nhỏ lẻ cũng thuộc diện được miễn đăng ký bản công bố sản phẩm và miễn công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Người bán xôi, bán bánh mì, xe đẩy, bán phở gánh rong không phải có hệ thống hóa điện tử, thay thế bằng sổ ghi chép ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Như vậy, thay vì phải làm thủ tục để được đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, được cấp giấy phép hoạt động, người buôn bán nhỏ lẻ tham gia hoạt động kinh doanh thực phẩm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh bản thân.

Hợp pháp hóa truy xuất nguồn gốc thông qua "sổ tay ghi chép"

Dự thảo luật quy định phù hợp thực tiễn và tập quán kinh doanh của nhóm đặc thù này.

Cụ thể, thay vì buộc những người bán xôi, bán bánh mì, xe đẩy, bán phở gánh rong phải có hệ thống hóa đơn đỏ điện tử, một điều gần như bất khả thi, dự thảo luật quy định người kinh doanh thức ăn đường phố và nhỏ lẻ có trách nhiệm lưu giữ thông tin về nguồn gốc nguyên liệu bằng hóa đơn, chứng từ, "sổ ghi chép" hoặc bất kỳ hình thức phù hợp nào khác.

Việc luật hóa giá trị của cuốn sổ ghi chép tay mua bán hằng ngày giúp cơ quan chức năng vẫn có thể truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố ngộ độc, đồng thời buộc người bán phải tự nâng cao ý thức, không dùng nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Một thành viên ban soạn thảo đánh giá, điều chỉnh quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại dự thảo luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) bỏ thủ tục rườm rà, không khả thi, tập trung hậu kiểm thực chất và thực hành vệ sinh; bảo vệ sinh kế lương thiện của những người lao động.

Tuy nhiên, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tối thiểu về an toàn thực phẩm: nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt; địa điểm kinh doanh bảo đảm các nguyên tắc phòng tránh ô nhiễm thực phẩm; nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc; người bán hàng phải tuân thủ thực hành vệ sinh tốt trong quá trình chế biến, phục vụ.

Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ phải thực hiện thông báo thông tin cá nhân, địa điểm kinh doanh và ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với UBND cấp xã.