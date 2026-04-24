Gia tăng vụ ngộ độc, khó truy nguồn thực phẩm kinh doanh nhỏ lẻ

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm tại các tỉnh, thành, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025 (năm 2025 đã xảy ra 84 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.301 người mắc).

Hiện, hệ thống thông tin báo cáo về các sự cố liên quan thực phẩm được duy trì liên tục từ địa phương đến T.Ư. Qua điều tra thực tế, số vụ ngộ độc thực phẩm gần đây chủ yếu xảy ra tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học và thức ăn đường phố, đặc biệt là ở các đô thị lớn có địa bàn rộng, mật độ dân số cao, nhu cầu cần cung cấp thực phẩm lớn.

Khó truy xuất nguồn gốc thực phẩm ảnh hưởng tới khả năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ẢNH: CTV

Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hoặc trên các sàn thương mại điện tử rất khó khăn, ảnh hưởng tới khả năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

Bên cạnh đó, kiến thức chung về an toàn thực phẩm của những chủ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố còn tương đối hạn chế, điều này dễ dẫn tới các hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, phục vụ thức ăn; điều kiện nơi bán hàng ngoài đường phố chật hẹp, đa số lưu động, nguy cơ không bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; các cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận mà sử dụng nguyên liệu không bảo đảm…

Tập trung kiểm tra thực phẩm trong dịch vụ ăn uống

Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 triển khai từ 15.4 - 15.5 trên cả nước với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố", tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Ở cấp trung ương, 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, thanh tra tại 10 tỉnh, thành trọng điểm.

Tại địa phương, UBND các cấp ban hành kế hoạch, triển khai kiểm tra liên ngành chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Các đoàn công tác kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm để giám sát thị trường, giúp kịp thời phát hiện và cảnh báo sớm các loại thực phẩm có nguy cơ trong cộng đồng.

Theo quy định hiện hành, UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, bao gồm các loại hình bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố trên địa bàn.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường học trong việc thực hiện các nội dung về công tác y tế trường học, trong đó bao gồm cả công tác bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục.

Người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm.