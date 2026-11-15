Bật mí cách chọn rau quả dự trữ cho những ngày bận rộn

Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói rõ: rau quả tươi là lựa chọn tốt, nhưng đông lạnh và đóng hộp cũng tốt, miễn không thêm đường hay thừa natri. Điều cần để ý không phải cái túi hay cái hộp, mà là đường và muối được thêm vào.Cách tính có vài điểm cần nắm đúng. Rau quả nằm trong món canh, món xào vẫn được tính.

Với đồ hộp, NHS khuyên chọn loại ngâm nước hoặc nước ép tự nhiên, không thêm đường hay muối; đây là lời khuyên để chọn tốt hơn, chứ không phải điều kiện để phần rau quả được tính. Riêng đậu đỗ như đậu lăng, đậu gà hay đậu trắng đóng hộp, NHS chỉ tính tối đa một phần trong ngày dù bạn ăn nhiều hơn, nên vẫn cần thêm các loại rau quả khác. Mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới đặt cho người trên 10 tuổi là ít nhất 400 gam rau quả mỗi ngày, dễ đạt hơn khi rau quả tươi, đông lạnh và đóng hộp đều được tính.