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    Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc

    Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc

    Trang Châu
    Trang Châu
    Nếu công việc khiến bạn phải ngồi nhiều giờ, hãy tìm cơ hội đứng dậy và đi lại ngay trong ngày, thay vì dồn mọi vận động đến sau giờ làm. Cleveland Clinic gợi ý tránh những khoảng ngồi liên tục quá một giờ.

    Bạn cũng có thể dùng lời nhắc khoảng nửa giờ để nhớ thay đổi hoạt động. Nhưng đây không phải mốc an toàn đã được chứng minh cho tất cả mọi người. Trường Y tế Công cộng Harvard lưu ý chưa có đồng thuận về việc nên ngồi bao lâu rồi nghỉ. Điều cần thay đổi là thói quen ngồi liền một mạch.

    Giáo sư dịch tễ học I-Min Lee của Trường Y tế Công cộng Harvard khuyên ngắt những khoảng ngồi dài và tìm cách đưa vận động vào sinh hoạt thường ngày. Bà giải thích mốc ba mươi phút thường được nhắc tới phần nhiều là quy ước, chứ không phải một giới hạn chung rút ra từ dữ liệu. Vì vậy, đừng hiểu rằng ngồi hai mươi chín phút thì chắc chắn an toàn, còn qua phút tiếp theo thì đột nhiên có hại. Cleveland Clinic cũng khuyến khích thay đổi dần để việc vận động thường xuyên trở thành thói quen. 

    Nhà sinh lý học lâm sàng Erik Van Iterson của Cleveland Clinic nhấn mạnh mọi chuyển động đều có giá trị.

    Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc - Ảnh 1.

    Bật mí thêm cách vận động trong giờ làm việc

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