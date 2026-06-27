Tắm nước đá có thực sự tốt cho phụ nữ?

Trong những năm gần đây, việc ngâm mình trong nước lạnh hoặc nước đá được quảng bá như một cách giúp phục hồi cơ thể, giảm viêm và cải thiện tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với nhiệt độ thấp có thể kích thích hệ thần kinh, giúp cơ thể tỉnh táo hơn và tăng cường lưu thông máu.

Tắm nước đá có thực sự tốt cho phụ nữ?

Ngoài ra, tắm nước đá còn được cho là hỗ trợ giảm đau nhức cơ bắp sau khi vận động cường độ cao. Đây là lý do phương pháp này đặc biệt phổ biến trong giới thể thao. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiệu quả này thường mang tính ngắn hạn và không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Đã có những trường hợp tử vong và cấp cứu y tế liên quan đến tắm nước đá và những người mắc bệnh tim được khuyên nên tránh ngâm nước lạnh dưới 27 độ C.