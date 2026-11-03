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    30 phút can thiệp, thêm cơ hội sống khỏe cho người bệnh rung nhĩ nhờ công nghệ PFA

    30 phút can thiệp, thêm cơ hội sống khỏe cho người bệnh rung nhĩ nhờ công nghệ PFA

    Trang Châu - Minh Khoa
    Sau nhiều năm sống chung với những cơn tim đập nhanh, hồi hộp và khó thở, một bệnh nhân 52 tuổi đã được điều trị rung nhĩ bằng công nghệ từ xung điện PFA tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép triển khai thường quy kỹ thuật này, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị rối loạn nhịp tim.

    Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp bất thường từng xuất hiện thưa thớt, nhưng trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, tần suất ngày càng dày hơn. Có những thời điểm đang làm việc bình thường hoặc nghỉ ngơi, nữ bệnh nhân 52 tuổi, trú tại TP.HCM, bất ngờ xuất hiện cơn tim đập nhanh, kèm khó thở, phải ngồi thụp xuống để cố gắng hít thở. Khi các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và công việc, chị đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám. Qua quá trình kiểm tra, chị được chẩn đoán rung nhĩ và tư vấn phương pháp triệt đốt để kiểm soát rối loạn nhịp tim.

    30 phút can thiệp, thêm cơ hội sống khỏe cho... - Ảnh 1.

    Bệnh viện Thống Nhất trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép triển khai thường quy kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng công nghệ từ xung điện PFA

    ẢNH: MINH KHOA

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