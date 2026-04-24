Đừng biến văn nghệ học đường thành gánh nặng

Bảo Huy
24/04/2026 08:17 GMT+7

Hoạt động văn nghệ trong trường học những năm gần đây ngày càng sôi động, đa dạng. Đáng lẽ, đó phải là một sân chơi giúp học sinh thư giãn, nuôi dưỡng cảm xúc và gắn kết tập thể.

Tuy nhiên, đằng sau sân khấu lung linh ánh đèn lại là một thực tế không mấy dễ chịu. Đó là chi phí cho mỗi lần biểu diễn khá lớn, có khi lên đến hàng chục triệu đồng cho một tiết mục.

Để tiết mục tham dự được chuyên nghiệp hóa, hoành tráng, nhiều nơi phải tốn nhiều chi phí từ thuê biên đạo, may trang phục, đến đầu tư âm thanh, ánh sáng, đạo cụ... Hoạt động văn nghệ học đường nhằm mang lại niềm vui cho học sinh, nhưng từ khi bị đẩy lên thành các cuộc thi, thì không còn là hoạt động trải nghiệm mà trở thành cuộc cạnh tranh giữa các lớp, các trường. Và trong cuộc đua đó, phụ huynh là người phải chi trả.

Không ít phụ huynh chấp nhận đóng góp trong tâm thế miễn cưỡng. Tâm lý vì tập thể, sợ con thua thiệt… khiến họ khó từ chối, kể cả khi điều kiện kinh tế còn hạn hẹp. Giáo viên cũng không đứng ngoài áp lực. Không tham gia thì lo ảnh hưởng thi đua, mà tham gia thì biết rõ sự tốn kém, hình thức.

Vấn đề cũng không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở hiệu quả giáo dục. Khi mọi khâu từ ý tưởng, dàn dựng đến biểu diễn đều do người lớn quyết định, học sinh chỉ còn là người thực hiện. Những kỹ năng đáng lẽ được bồi đắp như sáng tạo, tổ chức, làm việc nhóm lại bị thu hẹp. Một sân chơi nếu chỉ để diễn cho đẹp, thi để có giải, thì đã đi chệch mục tiêu ban đầu.

Trong bối cảnh Chính phủ kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những khoản chi mang tính phô trương như vậy cần được nhìn lại. Bởi tiết kiệm không phải là khẩu hiệu lớn, mà bắt đầu từ chính những việc cụ thể trong nhà trường.

Thay vì dồn tiền cho vài phút trên sân khấu, sẽ hợp lý hơn nếu nguồn lực ấy được chuyển sang những hoạt động thiết thực: giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, hay trao quyền để học sinh tự xây dựng và tổ chức chương trình. Khi được tham gia thực chất, các em sẽ học cách hợp tác, làm việc tập thể, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm.

Tóm lại, đừng biến văn nghệ học đường trở thành gánh nặng của phụ huynh và cả học sinh, giáo viên. Điều cần giữ lại là sự hồn nhiên, sáng tạo đúng lứa tuổi.

Rút ngắn khoảng cách giáo dục

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
