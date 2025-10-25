Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rút ngắn khoảng cách giáo dục

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/10/2025 06:17 GMT+7

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Đây là tin rất vui cho thầy, trò và người dân vùng cao trong cả nước khi những ngôi trường mới, hiện đại sẽ mọc lên thay thế cho những ngôi trường cũ và chấm dứt cảnh ăn ở thiếu thốn, khó khăn của hàng trăm ngàn học sinh (HS) vùng cao như lâu nay.

Tại Nghệ An, ngôi trường đầu tiên từ chủ trương này được khởi công ngày 11.10 tại xã biên giới Na Ngoi, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự. Tỉnh này dự kiến sẽ xây dựng 21 trường nội trú liên cấp ở 21 xã biên giới với kinh phí khoảng 5.000 tỉ đồng, trong đó năm 2025 khởi công 10 trường. Với kinh phí từ 210 - 250 tỉ đồng mỗi trường, những ngôi trường mới này sẽ đáp ứng cho nhu cầu học tập, lưu trú cho hàng ngàn HS với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ về phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất...

Nhiều năm qua, vùng biên giới nước ta vẫn là nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện sống, học tập, giao thông và cơ sở hạ tầng. Không ít trẻ em vùng cao phải đi bộ nhiều cây số để đến trường; ở trọ trong các lều lán tạm bợ và những bữa ăn tự nấu rất nghèo dinh dưỡng. Không được đầu tư đồng bộ, nhiều trường học phải chắp vá, nhất là các điểm trường lẻ ở các bản xa trung tâm xã vừa thiếu thốn vừa mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Học tập và ở trọ trong những lớp học, căn nhà tạm bợ như vậy, không riêng HS mà giáo viên cũng khổ và dĩ nhiên nâng cao chất lượng giáo dục là điều quá khó.

Vì thế, chủ trương đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp ở những địa bàn này là chủ trương nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng khó khăn, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và miền xuôi. Những ngôi trường này sẽ là nơi giúp HS đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ và hiện đại hơn. Đây là cách làm bền vững, gắn phát triển giáo dục với chiến lược giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

