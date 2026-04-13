Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đừng bỏ qua dấu hiệu tụt huyết áp tưởng chừng vô hại

M.P
13/04/2026 11:54 GMT+7

Tụt huyết áp ít được chú ý hơn tăng huyết áp, nhưng có thể nguy hiểm nếu không phát hiện sớm. Đáng nói, các dấu hiệu thường mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường.

Một trong những biểu hiện điển hình của tụt huyết áp thường bị xem nhẹ là cảm giác choáng váng khi đứng lên đột ngột.

Vì sao lại xảy ra tình trạng này?

Tình trạng này xảy ra khi huyết áp giảm nhanh trong lúc thay đổi tư thế, khiến máu chưa kịp lưu thông đầy đủ lên não. Hệ quả là người bệnh có thể cảm thấy xây xẩm, mất thăng bằng, thậm chí suýt ngã, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Bác sĩ Luke Laffin, chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic, cho biết nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu này vì nghĩ chỉ là mệt mỏi thoáng qua. Tuy nhiên, nếu tình trạng lặp lại thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của tụt huyết áp tư thế - một dạng rối loạn cần được theo dõi.

Tụt huyết áp tư thế thường gặp hơn ở người lớn tuổi hoặc người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, đồng thời làm tăng nguy cơ té ngã và chấn thương, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Khi nào cần đặc biệt cảnh giác?

Bác sĩ Lawrence Phillips, chuyên gia tim mạch tại NYU Langone Health (Mỹ), cho biết việc choáng váng khi đứng dậy lặp lại nhiều lần có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề trong việc điều hòa huyết áp. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, người bệnh không nên chủ quan mà cần được kiểm tra để loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn.

Điểm đáng lưu ý là cảm giác choáng váng thường chỉ kéo dài vài giây đến vài phút, nên dễ bị xem nhẹ. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến ngã, đặc biệt ở người lớn tuổi, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Cách hạn chế nguy cơ?

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thường xuyên gặp tình trạng này, bạn nên chú ý một số biện pháp đơn giản như đứng lên từ từ, uống đủ nước và tránh thay đổi tư thế quá đột ngột.

Ngoài ra, nếu triệu chứng đi kèm với mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh hoặc từng có cơn ngất, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Nói cách khác, chỉ một biểu hiện nhỏ như choáng váng khi đứng dậy cũng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của tụt huyết áp. Việc nhận biết và xử lý kịp thời sẽ giúp hạn chế những rủi ro không đáng có cho sức khỏe.

Tin liên quan

Món canh quen thuộc không ngờ là 'bài thuốc' trị huyết áp cao cực hay

Món canh quen thuộc không ngờ là 'bài thuốc' trị huyết áp cao cực hay

Huyết áp cao gây hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ, suy tim và tổn thương thận. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát bằng cách tập thể dục, giảm căng thẳng và duy trì cân nặng ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

tụt huyết áp Giảm huyết áp choáng váng khi đứng dậy dấu hiệu tụt huyết áp Người lớn tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận