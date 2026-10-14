Đừng buông lỏng chợ tự phát

Như Thanh Niên phản ánh, bất chấp biển cấm và nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, các điểm chợ tự phát quanh chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn), chợ đầu mối Thủ Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) vẫn mọc lên nhan nhản…

Sơ chế thực phẩm ngay trên đường tại một điểm chợ tự phát gần chợ đầu mối Thủ Đức ẢNH: NI NA

Có mặt tại các "điểm nóng" chợ tự phát trên địa bàn, PV Thanh Niên ghi nhận khung cảnh nhếch nhác, ẩm thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm… trải dài hàng trăm mét lòng lề đường. Đặc biệt trong những ngày mưa, tình trạng vệ sinh thực phẩm tại các điểm chợ tự phát càng đáng báo động hơn.

Trao đổi về tình hình trật tự đô thị và an toàn thực phẩm xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn, đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết khi tiếp quản địa bàn, chính quyền xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, lập lại trật tự. Cụ thể, UBND xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp Đội CSGT An Sương tổ chức 722 đợt ra quân. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tại tuyến đường số 2 về hành vi xả thải không đúng quy định, không đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời xử lý 481 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường đô thị và đang tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm còn lại.

Theo UBND P.Tam Bình, tình trạng kinh doanh tự phát quanh chợ đầu mối Thủ Đức phát sinh từ năm 2021, sau khi dịch Covid-19 kết thúc và đến nay vẫn còn tái diễn. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã tổ chức 725 lượt ra quân, xử lý 10 trường hợp, tổng số tiền phạt 25 triệu đồng; nhiều trường hợp được yêu cầu cam kết không tái phạm. Địa phương cho biết tình trạng tái diễn một phần do người bán nhỏ lẻ không có địa điểm kinh doanh cố định, thường quay lại sau khi lực lượng chức năng rời đi trong khi nhu cầu mua bán quanh chợ lớn và lực lượng làm nhiệm vụ còn mỏng. Thời gian tới, phường dự kiến bố trí chốt trực tại các điểm nóng, kết hợp tuần tra cơ động, khai thác camera giám sát và phối hợp Ban Quản lý chợ đưa người dân vào kinh doanh bên trong nhà lồng.

Lo ngại thực phẩm bẩn lọt vào bữa ăn

Đọc loạt bài của Thanh Niên phản ánh tình trạng chợ tự phát "vây" chợ đầu mối, nhiều bạn đọc (BĐ) băn khoăn trước cảnh thịt cá ôi thiu, ruồi nhặng bu kín, bày bán ngay trên bùn sình hay miệng cống hôi hám; lo ngại nguồn thực phẩm độc hại này sẽ đi thẳng vào bữa cơm gia đình, quán ăn bình dân… BĐ HoangLong84 chia sẻ: "Qua hình ảnh PV cung cấp thấy khiếp thật, mất vệ sinh an toàn thực phẩm quá".

BĐ Trịnh Cường nêu ý kiến: "Quá căng, mất vệ sinh cho cả người tiêu dùng và môi trường địa phương, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, hay bệnh đường ruột cho bà con, nhất là người lao động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng, địa phương cương quyết dẹp sớm các chợ tự phát này".

Bên cạnh đó, nhiều BĐ bày tỏ tâm lý "ham đồ rẻ" của một bộ phận người tiêu dùng và các chủ quán ăn đang vô tình tiếp tay cho thực phẩm bẩn. BĐ Thuy Le viết: "Tại sao nhiều người không vào chợ đầu mối vốn được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và chất lượng nông thủy sản? Tôi không tin lý do chỉ vì tiện ghé ngang đường. Có thể tâm lý ham đồ rẻ đang đe dọa bữa ăn gia đình…".

Vì sao chợ tự phát vẫn tái diễn?

Đề cập các biện pháp quản lý, xử lý hiện nay từ chính quyền cơ sở, BĐ Trường Lưu phân tích: "Cơ quan chức năng địa phương thừa nhận đã tổ chức hàng trăm cuộc ra quân lập lại trật tự nhưng chợ tự phát vẫn tái diễn. Tại sao vậy? Cần có những biện pháp quản lý phù hợp hơn trong tình hình mới. Nếu vẫn duy trì các biện pháp như hiện nay, e rằng chợ tự phát "đuổi thì tán, hết đuổi thì tụ" mà không giải quyết được gốc rễ vấn đề".

BĐ Nam Khang đề nghị: "Liệu có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn, như áp dụng quy định xử lý về hành vi buôn bán động vật chết, thực phẩm bẩn theo khung hình sự, thay vì chỉ phạt hành chính?". Đồng quan điểm, BĐ Phước Bình nêu thêm: "Không thể không đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngay cả ban quản lý chợ đầu mối trong việc buông lỏng quản lý, để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xả rác và họp "chợ cóc" diễn ra công khai, kéo dài".

"Theo tôi, việc xử lý không khó, quan trọng là cơ quan chức năng phải kiên quyết hơn. Lắp đặt camera trên những tuyến đường buôn bán xung quanh chợ đầu mối. Gửi giấy phạt nguội đến những người vi phạm, xử phạt thật nặng thì sẽ hết thôi", BĐ Nguyễn Khoa đề xuất.

* Đó là trách nhiệm của địa phương chứ không thể nào khác. Thanh Nguyên * Không chỉ quanh chợ đầu mối mà còn quanh các khu chế xuất cũng vậy. Sáng nào cũng la liệt người bán thực phẩm tự phát dưới đường, rồi bị đuổi, rồi lại bán. Tôi nghĩ cần dán thông báo khổ lớn rằng sẽ phạt người mua, người nào tấp vào mua sẽ bị phạt. Dan Nguyen



