Rùng mình chợ tự phát sát chợ đầu mối TP.HCM: Cá nằm la liệt dưới đường

Sơ chế cá ngay trên mặt đường

Sáng 27.9, PV Báo Thanh Niên trở lại các tuyến đường, con hẻm quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.HCM), nơi trước đó từng được ghi nhận nhiều điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Khoảng 4 giờ sáng, hoạt động mua bán ở chợ tự phát bắt đầu nhộn nhịp. Những chiếc xe máy chở đầy hàng lần lượt dừng sát mép đường, người bán nhanh chóng trải bạt, đặt rổ, thau rồi bày cá, tôm, mực thành từng đống để khách lựa chọn.

Khu chợ chỉ hoạt động vào buổi sáng, nhưng lượng hàng hóa được đưa ra khá nhiều. Cá thu, cá hố, cá rô, tôm, tép, mực... nằm san sát trên những tấm bạt trải thấp sát mặt đường. Có điểm, bạt đã bẩn, dính bùn đất; phía dưới là những vũng nước đục, lẫn rác vụn và nước thải. Mùi tanh của cá, tôm hòa với mùi nước tù khiến người đi ngang dễ dàng nhận ra khu vực bán hải sản.

Chợ tự phát quanh chợ đầu mối Thủ Đức đọng đầy nước thải, bùn lầy ẢNH: NI NA

Điều kiện thời tiết càng khiến việc mua bán thêm nhếch nhác. Sau cơn mưa, mặt đường nhiều đoạn chưa khô, nước đọng thành từng vũng ngay cạnh các sạp. Mỗi khi xe máy chạy ngang, bánh xe cán qua vũng nước làm bùn và nước bẩn bắn lên mép bạt. Một số rổ hải sản được đặt thấp đến mức chỉ cách mặt đường vài centimet.

Không chỉ bày bán, tại một số điểm, tiểu thương còn sơ chế thủy hải sản ngay bên đường. Cá được đặt thẳng xuống nền đất để đập đầu, sau đó đưa lên những chiếc thớt gỗ đã sẫm màu để đánh vảy, mổ bụng. Vảy cá, máu và nội tạng rơi xuống mặt đường, lẫn vào bùn nước rồi được gom hoặc đẩy về phía khu vực tập kết rác.

Tiểu thương sơ chế cá ngay trên mặt đường ẢNH: NI NA

Chợ tan, rác vẫn còn

Dù điều kiện mua bán như vậy, khu chợ vẫn có khá đông người tìm đến vào buổi sáng. Nhiều người mua nguyên liệu cho gia đình, một số người kinh doanh đồ ăn tranh thủ đi chợ sớm để kịp chuẩn bị cho giờ mở cửa quán.

Giá bán cũng là một lý do khiến khu chợ có nhiều khách. Thịt ba chỉ khoảng 150.000 đồng/kg, cá rô khoảng 60.000 đồng/kg, cá hố 70.000 đồng/kg; tôm có nhiều mức giá, loại rẻ nhất khoảng 180.000 đồng/kg.

Cá được bày la liệt trên những tấm bạt sát mặt đường ẢNH: NI NA

Khoảng 11 giờ, lượng người mua bắt đầu thưa dần. Một số tiểu thương thu cá, tôm còn lại vào thùng, kéo bạt lên, chất rổ và thau lên xe. Tuy nhiên, những thứ không thể mang theo như nước cá, vảy, ruột cá, rác vụn và bùn đất vẫn nằm lại trên mặt đường. Mùi tanh vẫn còn quanh khu vực các điểm bán dù người bán đã rời đi.

Ông N.V.T (sống gần khu vực chợ) cho biết điều khiến ông ngại nhất không phải lúc người mua bán đông mà là những gì còn lại sau khi chợ tan. "Người ta bán từ sáng tới khoảng 8 giờ là dọn hàng về. Nhưng nước cá, vảy cá, rác thì ít nhiều vẫn còn đó. Có hôm đường còn bẩn tới trưa, xe chạy qua là bắn nước lên hết người, rất tanh", ông nói.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu khu vực này được ghi nhận tình trạng tương tự. Sau loạt ghi nhận của Thanh Niên tại các khu vực quanh chợ đầu mối, khi PV trở lại, các điểm kinh doanh tự phát vẫn xuất hiện sát khuôn viên chợ đầu mối Thủ Đức.

Thực phẩm chạm nước thải, bùn đất ở chợ tự phát ẢNH: NI NA

Lập chốt, siết chợ tự phát

Đối với tình trạng bày bán, sơ chế thực phẩm sát mặt đường, UBND phường Tam Bình cho biết đây không chỉ là vấn đề về trật tự đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường; những nội dung liên quan an toàn thực phẩm được bộ phận y tế kiểm tra theo thẩm quyền.

Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận một số trường hợp thuê nhà tạm, dựng bạt trên đất trống để sơ chế thực phẩm nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Khi lực lượng chức năng đến làm việc, có trường hợp chủ cơ sở không có mặt, không bố trí người đại diện hoặc không hợp tác; một số khác nhanh chóng di chuyển hàng hóa, chuyển sang vị trí khác để tránh kiểm tra.

Hải sản được bày bán ngay nơi xe cộ qua lại, sả được đặt thẳng xuống bùn đất ẢNH: NI NA

Theo phường Tam Bình, với những trường hợp vi phạm, địa phương sẽ lập biên bản, xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoặc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường theo quy định. Các cơ sở sơ chế thực phẩm bên ngoài chợ cũng được kiểm tra về điều kiện hoạt động, nguồn gốc hàng hóa và những yêu cầu liên quan đến an toàn thực phẩm.

Địa phương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tại các điểm thường xuyên phát sinh buôn bán, đồng thời phối hợp Ban Quản lý chợ kiểm soát nguồn hàng đưa vào nhà lồng. Những trường hợp kinh doanh, sơ chế không đúng quy định sẽ được xử lý; người dân được vận động đưa hoạt động mua bán vào khu vực được phép.

Bên cạnh đó, phường dự kiến phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh chợ tự phát để có phương án tổ chức, sắp xếp phù hợp, hạn chế tình trạng người bán di chuyển từ điểm này sang điểm khác sau mỗi đợt kiểm tra.