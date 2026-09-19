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    Dùng chỉ nha khoa: Tại sao lại chảy máu nướu ?
    VideoSức khỏe

    Dùng chỉ nha khoa: Tại sao lại chảy máu nướu ?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Chảy máu nướu khi dùng chỉ nha khoa là tình trạng khá thường gặp, đặc biệt ở người mới bắt đầu vệ sinh kẽ răng. Tuy nhiên, nếu nướu thường xuyên chảy máu, sưng hoặc đau, đây có thể là dấu hiệu cần được nha sĩ kiểm tra.

    Chảy máu khi dùng chỉ nha khoa không nhất thiết có nghĩa chỉ nha khoa làm tổn thương nướu. Theo Healthline, nguyên nhân phổ biến có thể liên quan đến mảng bám tích tụ quanh răng và đường viền nướu. Khi không được làm sạch thường xuyên, mảng bám có thể khiến nướu bị viêm, đỏ, sưng và dễ chảy máu.

    Dùng chỉ nha khoa: Tại sao lại chảy máu nướu ? - Ảnh 1.

    Dùng chỉ nha khoa: Tại sao lại chảy máu nướu ?

    Nếu nướu thường xuyên chảy máu khi đánh răng, dùng chỉ nha khoa hoặc ăn thức ăn cứng, bạn nên đi khám nha khoa để tìm nguyên nhân.

    Đặc biệt, cần chú ý khi chảy máu đi kèm nướu đỏ, sưng, đau, hơi thở có mùi dai dẳng hoặc vị khó chịu trong miệng. Nướu tụt khiến răng trông dài hơn hoặc răng lung lay cũng là những dấu hiệu không nên chủ quan vì có thể liên quan đến bệnh nha chu.


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